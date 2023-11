Il Palermo entra nel network Eca: prosegue la crescita internazionale del club rosanero

Il Palermo entra ufficialmente come partner nel network Eca (Europen Club Association), l’unico organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla Uefa e dalla Fifa. Si tratta di un ulteriore e prestigioso passo avanti nel percorso di crescita del club rosanero con un focus particolare nell’ambito dello sviluppo internazionale.

Fondata a gennaio 2008, la Eca è l'organo unico e indipendente che rappresenta i club calcistici in Europa e ha sostituito il gruppo 'G14' e il Forum dei club europei a inizio 2008. Rappresenta 220 squadre delle federcalcio affiliate alla Uefa ed è governata da un consiglio direttivo di 15 membri.

Sin dalla sua nascita nel 2008, l’Eca ha salvaguardato, rafforzato e sviluppato gli interessi di oltre 300 club europei in qualità di interlocutore chiave in tutti gli affari e i processi decisionali del calcio internazionale. La Eca elegge direttamente quattro membri dei 16 del Consiglio strategico del calcio professionistico (Pfsc) che rappresentano i club partecipanti alle competizioni Uefa. Il Pfsc riunisce i principali componenti del calcio europeo, quindi la Uefa, i club, campionati professionistici e giocatori, con l'obiettivo di lavorare insieme per trovare soluzioni comuni sui principali temi di attualità che riguardano il calcio.

Il progetto “Network Eca” che si sta formalizzando ufficialmente in questi mesi prevede che oltre 100 club di calcio europei, sia maschili che femminili, entrino nella grande famiglia dell’Eca.

I principali benefit per i club del network Eca riguardano:

la rappresentanza diretta per salvaguardare e promuovere i loro interessi in materia di calcio europeo di club;

il coinvolgimento ad alto livello nel processo decisionale degli organi di governo del calcio;

l’impegno a svolgere un ruolo costruttivo nel calcio europeo, insieme a tutte le parti interessate;

la condivisione di conoscenze, informazioni e servizi ai club membri su questioni relative al calcio europeo di club.

Per il club di viale del Fante, dunque, un altro passo importante: un'altra conferma di come il City Group abbia decisamente le idee chiare sui prossimi passi dei rosanero.