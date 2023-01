Palermo, dirigenti del City Group a Torretta: entrano nel vivo i lavori per il centro sportivo

Non solo calciomercato. Il Palermo è all'opera anche per costruire la sua nuova casa: entrano nel vivo i lavori per il centro sportivo di Torretta. La nascita della nuova struttura non sembra poi così lontana. Ieri i dirigenti del City Football Group sono tornati in Sicilia per seguire l’avanzamento dei lavori. Specificamente, sono state gettate le fondamenta della parte della struttura riservata agli atleti, spianati i terreni per i campi da calcio. Sono stati preparati i muri e solai, così come gli impianti di drenaggio delle acque. Nel video postato sulla pagina Instagram dal club rosanero, si vede tra gli altri al cantiere di Torretta anche Brian Marwood, amministratore delegato del ramo sportivo del City Football Group.

La prima pietra della nuova struttura era stata simbolicamente posta lo scorso 21 ottobre, in quella occasione il presidente rosanero Dario Mirri aveva dettagliatamente riportato le caratteristiche del progetto. Saranno realizzati due campi da calcio, entrambi in erba naturale, che avranno la stessa dimensione del terreno di gioco del Renzo Barbera. Sui tempi di realizzazione, si sa che dovrebbero essere pronti nel mese di marzo, così come la club house. Naturalmente il termine potrebbe anche slittare, questo dipenderà dalla "vita" in cantiere, che come sempre è condizionata da diversi fattori. Nei prossimi mesi, dunque, la squadra potrebbe già vivere tutta la giornata presso la nuova casa rosanero, in attesa che vengano effettivamente costruite la palestra, gli spogliatoi e la sala stampa.