Palermo, sorpasso di Dionisi su Zanetti per la panchina: c'è già un'intesa di massima

Alessio Dionisi sembra essere il prescelto per la panchina rosanero. L’ex tecnico del Sassuolo ha “sorpassato” Paolo Zanetti nelle preferenze della dirigenza rosanero ed è vicino all’accordo con il club di viale del Fante. Non è, per la verità, un nome nuovo quello di Dionisi: era stato già sondato dopo l’esonero dalla squadra modenese, poi i contatti non avevano avuto più seguito. Il profilo piace molto al City Group: ama lavorare con i giovani, ricerca un calcio propositivo e moderno, conosce bene l’inglese.

Il dialogo con Paolo Zanetti era entrato in una fase di stallo: il tecnico aveva dato la sua disponibilità e le parti dovevano riaggiornarsi. Tuttavia, pare che negli ultimi dieci giorni il club rosanero non abbia dato seguito ai contatti, tanto che l’entourage dell’allenatore ha avviato il dialogo con altri club. Zanetti, infatti, ha estimatori in serie A (Verona su tutti) e sembra non voglia attendere oltre. In realtà proprio in quei giorni la dirigenza rosanero ha intensificato i contatti con Dionisi.

Adesso l’allenatore toscano pare davvero ad un passo dalla panchina del Palermo. Il suo è un 4-3-3 all’avanguardia, con una costruzione dal basso che coinvolge portiere, linea di difesa e mediano. La fase di sviluppo dell’azione viene tendenzialmente condotta dalle due mezzali (fondamentali nel gioco di Dionisi) e dai terzini che accompagnano il portatore di palla. Le catene laterali devono svolgere, nell’idea di calcio del tecnico toscano, un lavoro rapido ed efficace. Gli inserimenti dei due interni di centrocampo, poi, diventano determinanti.

Nella stagione 2020-2021 ha riportato l'Empoli in serie A vincendo il campionato: in quella squadra c'erano due punti fermi, Stulac a centrocampo e Mancuso in attacco. Chissà che l'arrivo di Dionisi non possa cambiare le sorti dei due giocatori a Palermo: l'attaccante è in prestito con diritto di riscatto, lo sloveno ha avuto poco spazio in questa stagione nonostante i gol segnati e gli assist ai compagni. In attesa di definire la situazione relativa al direttore sportivo, dunque, un’evoluzione importante sul fronte panchina: Dionisi è vicino ai rosanero.