Il Palermo fa spazio a Dionisi e saluta ufficialmente Mignani: "Grazie per il lavoro fatto"

E' ufficiale la separazione tra il Palermo e Michele Mignani. Il club di viale del Fante, con una nota sul proprio portale, ha comunicato l’interruzione del rapporto con il tecnico ligure. “Il Palermo FC comunica che Michele Mignani non sarà l’allenatore della prima squadra nella stagione 2024-2025 -si legge sul sito rosanero - . A Mignani e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Termina, dunque, dopo sole dieci partite l’avventura del tecnico di Genova sulla panchina rosanero. Un bottino insufficiente, secondo la dirigenza, per una conferma. Mignani, infatti, ha vinto soltanto in due occasioni: all’ultima giornata al Druso di Bolzano e nel primo turno playoff contro la Samp.

Adesso, in casa Palermo, sarà tempo di nuovi annunci: si attendono i comunicati che ufficializzeranno gli ingressi in società di De Sanctis e Dionisi. Non ci saranno sorprese, è tutto fatto sia con il ds che con l’allenatore toscano. Il Palermo è pronto per cominciare la stagione 2024/25: grandi cambiamenti in viale del Fante, l’obiettivo è tornare in serie A.