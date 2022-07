Terremoto in casa Palermo: l'allenatore Baldini e il direttore sportivo Castagnini rassegnano le dimissioni

Terremoto in casa Palermo, che domenica esordirà in Coppa Italia contro la Reggiana. L'allenatore Silvio Baldini e il direttore sportivo Renzo Castagnini rassegnano le dimissioni. La società ha provato a ricucire il rapporto con i due uomini dello staff tecnico: tuttavia l’incontro con il direttore generale Giovanni Gardini e con il presidente Dario Mirri non è servito a far tornare Baldini e Castagnini sui loro passi.

In base a quanto si apprende, le dimissioni sarebbero state depositate stamattina presso la sede del club di viale del Fante. A far maturare questa decisione sarebbero stati i movimenti della società sul calciomercato, che di fatto avrebbero esautorato le funzioni del direttore sportivo e disatteso le richieste dell’allenatore. Baldini, tra l'altro, aveva già detto pubblicamente di non essere soddisfatto dopo l'amichevole persa 5-0 contro il Pisa.

Oggi pomeriggio il mister ha lasciato la conduzione dell'allenamento al suo staff, con Mauro Nardini e Mario Alberto Santana, dopo che stamattina aveva lasciato anzitempo la seduta.

La nuova proprietà del City Group Football - fallito il tetativo di conciliazione - si è messa al lavoro per trovare in tempi strettissimi i sostituti. Una cosa è certa: dopo meno di un anno finisce la favola di Baldini a Palermo, culminata con la promozione in serie B nella finale playoff vinta contro il Padova appena un mese e mezzo fa.

(Articolo in aggiornamento)