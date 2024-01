Palermo, Di Mariano pensa già al Bari: "Dobbiamo continuare a vincere in casa, orgoglioso di vestire questa maglia"

"Il campionato è equilibratissimo, le sconfitte di Como e Parma ribadiscono l'incertezza di questo torneo: la classifica, comunque, la si guarda da metà marzo in poi". Francesco Di Mariano, numero 10 rosanero, parla così al sito ufficiale del club: il picciotto palermitano torna ad analizzare il pari di Catanzaro e si proietta già al match contro il Bari. La sfida è in programma al Renzo Barbera e i rosanero vogliono confermare il recente trend positivo in casa.

"Contro il Catanzaro non è facile per nessuno - ha precisato Di Mariano - credo che siamo stati bravi e abbiamo mostrato solidità e coesione di squadra. Abbiamo affrontato la gara nel miglior modo possibile, dispiace non aver portato a casa i tre punti. Giocare a Catanzaro non è affatto facile, esprimono un ottimo calcio anche se ti lasciano degli spazi, che abbiamo provato a sfruttare al meglio. Contro il Bari sarà una sfida non facile, la loro sconfitta contro la Reggiana non deve ingannare: il Modena, per esempio, ha battuto il Parma. Il Bari ha delle individualità importanti, il torneo è equilibrato e lo sarà fino alla fine. Noi contiamo sui nostri tifosi, sono molto importanti: la loro spinta facilita il nostro compito in campo. Tutte le squadre, comunque, mostrano difficoltà: la classifica ancora credo non sia veritiera, serve aspettare un po'. Pensiamo partita dopo partita - ha concluso - possiamo arrivare ancora più in alto: dobbiamo crederci. Io sono orgoglioso di vestire la maglia rosanero, è un privilegio e mi rende felice: spero, con i miei compagni, di poter regalare soddisfazioni alla mia gente e raggiungere tutti insieme il sogno".