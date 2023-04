Di Mariano operato nel giorno del suo compleanno: riuscito l'intervento al menisco

Compleanno e operazione. Francesco Di Mariano, nel giorno in cui compie 27 anni, è stato sottoposto oggi a Barcellona ad un intervento chirurgico in artroscopia (meniscectomia selettiva) per la lesione radiale incompleta del corpo anteriore del menisco esterno del ginocchio destro. Lo ha comunicato il Palermo.

L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal professor Ramon Cugat, tra l'altro consulente ortopedico del Manchester City, che dal mese di marzo ha coordinato la terapia conservativa eseguita dal calciatore in seguito ad una gonalgia post traumatica.

Era presente in sala operatoria anche il responsabile sanitario rosanero Roberto Matracia.

Di Mariano inizierà nei prossimi giorni il percorso fisioterapico: per il numero dieci, dunque, stagione finita.