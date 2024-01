Palermo, Di Francesco cerca il riscatto: "Alla sconfitta si reagisce lavorando di più, non tutto è da buttare"

"C'è amarezza, a Cittadella avevamo la volontà di proseguire nel trend positivo che si era visto prima della fine del 2023: dobbiamo lavorare, occorre migliorare in alcune situazioni". Federico Di Francesco, attaccante del Palermo, in un'intervista al sito ufficiale del club torna sulla sconfitta subita sabato pomeriggio al Tombolato: "Eravamo partiti bene - ha precisato l'esterno - perchè nei primi 25 minuti avevamo prodotto alcune occasioni. Dovevamo avere la tranquillità nel ripartire dopo lo svantaggio, ci dispiace. Alla sconfitta si reagisce soltanto lavorando di più, non è tutto da buttare: dobbiamo reagire facendo una grande partita sabato pomeriggio contro il Modena. Sappiamo di aver deluso i nostri tifosi, ci hanno seguito in tanti come sempre: sta a noi dimostrare che siamo degni del loro amore e del loro supporto".

Di Francesco si proietta poi verso il match di sabato pomeriggio contro il Modena: una sfida certamente non semplice per i rosanero. "Il Modena aveva iniziato bene, era stata un po' la sorpresa di questo torneo. Viene da un risultato non felicissimo in casa col Brescia, vorranno rifarsi ma anche noi dobbiamo farlo: sarà una sfida tra due avversarie che si affronteranno a viso aperto".

In conclusione il calciatore fa un bilancio dei primi mesi in rosanero: "Ho avuto quel problema che mi ha tenuto fuori, adesso ho trovato continuità e mi sento integrato bene nel mondo Palermo: voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Metto sempre al primo posto i traguardi di squadra, poi è chiaro che se arrivano anche i gol fa piacere. Qui c'è un'organizzazione di primo livello, c'è l'intenzione di migliorarsi giorno dopo giorno. Da quando sono arrivato ho percepito subito l'amore che i palermitani provano per la loro squadra - ha concluso l'esterno - il pubblico vuole vincere e vedere la squadra in alto. Sta a noi far sì che la gente possa essere felice e possa divertirsi allo stadio".