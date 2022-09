Palermo, Devetak si presenta: "Essere qui per me è un onore"

Mladen Devetak, terzino acquistato dal Palermo nella sessione estiva di calciomercato, si è presentato oggi in conferenza stampa. Il calciatore si era infortunato prima dell'arrivo in Sicilia ma adesso è pronto per indossare la maglia rosanero.

"Sono stato sfortunato ad essermi infortunato proprio prima dell'arrivo a Palermo - ha dichiarato Devetak -. Ci tengo a ringraziare lo staff che mi ha curato in queste settimane, adesso sto bene e sono a disposizione. Conoscevo già il club, per me è stato un grande onore. Mi sono allenato bene a Manchester e sono pronto per giocare".

L'ex Vojvodina ha parlato del proprio ruolo in campo, che svolge con grande duttilità: "Nasco terzino sinistro ma all'occorrenza sono anche un centrale di difesa. Ho un rapporto splendido con la squadra e con il mister, mi trovo davvero bene. In questi due mesi mi hanno aiutato tutti anche con la lingua, mi sono ambientato senza problemi. A Manchester è stata un’esperienza incredibile, il sogno di ogni giocatore. Per me sono stati allenamenti intensi, è un privilegio far parte di una società con una grande proprietà".

Il serbo si concentra poi sugli obiettivi personali: "Il mio primo obiettivo è quello di riuscire a giocare il più possibile, senza dimenticare l’obiettivo di squadra. Dobbiamo crescere sempre di più e raggiungere presto la promozione in Serie A".

Chiusura finale di conferenza dedicata alla folta concorrenza in difesa, che non sembra preoccupare, anzi, il terzino: "La concorrenza di Mateju e Sala? Uno stimolo per giocare ancora meglio, la concorrenza mi piace".