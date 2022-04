Palermo, sabato al posto del derby un'amichevole con la Primavera: porte del Barbera aperte ai tifosi

Serie C Girone C

Con l’esclusione del Catania dal campionato di Serie C è saltato il derby di ritorno originariamente in programma sabato pomeriggio. La sfida con gli etnei sarebbe stata il primo derby di Sicilia in un Barbera a porte a poco meno di dieci anni di distanza dall’ultima volta, quel Palermo-Catania 3-1 della stagione 2012/2013 deciso dal centesimo gol in A di Miccoli e dalla doppietta di Ilicic. Altri tempi che forse un giorno, chissà quando, torneranno.

Il Palermo osserverà dunque un turno di riposo ma nonostante questo al Barbera andrà comunque in scena una partita di calcio. Sabato mattina alle ore 10 infatti la squadra di Silvio Baldini giocherà contro la Primavera rosanero allenata da mister Di Benedetto, reduce da una stagione di ottimo livello che ieri purtroppo si è chiusa con la sconfitta nei play-off di categoria contro il Padova (che valeva il passaggio in Primavera 2) dopo il secondo posto nella stagione regolare.

La partita, che costituisce una piccola gratificazione alle giovani leve rosanero e una tappa di avvicinamento alla decisiva trasferta di Bari, sarà a porte aperte con ingresso consentito dalle 9:30. Secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base). L’uso della mascherina Ffp2 rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto.