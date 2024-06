Il Palermo ha un nuovo ds, ecco Morgan De Sanctis: nello staff ci sarà anche Giulio Migliaccio

Non c'è ancora l'ufficialità ma è tutto fatto: Morgan De Sanctis sarà il nuovo direttore sportivo del Palermo. Con lui nello staff, secondo quanto raccolto da PalermoToday, arriverà anche un ex calciatore rosanero, amato e indimenticato: Giulio Migliaccio. Il "gladiatore di Mugnano", tra le legends più osannate allo stadio durante Palermo-Sampdoria prima della reunion a Torretta in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo, collaborerà con De Sanctis.

Con l'ex portiere, Migliaccio ha già lavorato alla Salernitana come responsabile dell'area tecnica. In precedenza era stato all'Atalanta, come responsabile dello sviluppo delle risorse tecniche. Adesso i due si ritroveranno a Palermo, pronti per iniziare una nuova avventura: prossimamente i due dirigenti raggiungeranno il capoluogo siciliano.

De Sanctis stava per accettare la corte del Besiktas, poi la chiamata di Bigon (i due sono in ottimi rapporti dai tempi di Napoli) ha cambiato i piani. Il Palermo, dunque, nella giornata in cui ufficializza l'addio a Rinaudo è pronto ad accogliere De Sanctis come nuovo ds. Si attende soltanto l'ufficialità da parte del club di viale del Fante, anche gli ultimi dettagli sono stati definiti.