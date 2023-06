La prima volta del Palermo con il calendario asimmetrico: ecco cosa cambia

Una novità assoluta per il Palermo, che per la prima volta nella sua storia affronterà l’anno prossimo un campionato con il calendario asimmetrico. La Serie B, infatti, ha approvato la novità adeguandosi a quanto già successo in Serie A. Il calendario asimmetrico prevede per il ritorno una sequenza di partite non nello stesso ordine rispetto all’andata.

Decise nell’assemblea anche le prime date: la presentazione dei calendari avverrà l’11 luglio (a Como), la sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio e la prima giornata di ritorno il 13 gennaio.

Già decisi i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre nel 2023, martedì 27 febbraio, lunedì primo aprile (Pasquetta) e mercoledì primo maggio nel 2024. L’Assemblea ha stabilito che non si giocherà durante le soste nazionali e ha dunque confermato il boxing day del 26 dicembre. Lo start del campionato era già stato ufficializzato per il 19 agosto.