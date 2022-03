Verso Palermo-Avellino: Crivello recuperato, ancora out Fella, in dubbio Accardi

Girone C

In vista del big-match di domenica pomeriggio contro l'Avellino al Partenio il Palermo recupera Crivello ma dovrà fare ancora una volta a meno di Fella. Questo è il responso del bollettino medico diramato dalla società rosanero, che ha contestualmente dato notizia dell'indisposizione di Andrea Accardi.

"Roberto Crivello - si legge nel comunicato - che negli scorsi giorni aveva affrontato la lesione del gemello mediale del polpaccio destro, ha completato il processo di riatletizzazione e si è quindi unito al gruppo. Non è ancora pronto invece Giuseppe Fella, che sta però proseguendo il percorso di ripresa in seguito alle conseguenze di una gonalgia al ginocchio destro, per un trauma contusivo distorsivo passato. Andrea Accardi, infine, è attualmente alle prese con una gastroenterite virale".

Il numero 4 rosanero a questo punto è più che in dubbio per la trasferta in terra irpina, nella quale oltre a Fella mancherà pure lo squalificato Perrotta.