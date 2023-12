Natale di vigilia in casa rosanero, al Barbera arriva la Cremonese: emergenza difesa per Corini

E' un Natale di vigilia in casa Palermo: i rosanero domani torneranno subito in campo, al Renzo Barbera, per affrontare la Cremonese. Ultima gara dell’anno per la formazione di Corini, che spera di regalare ai propri tifosi una bella vittoria. Dopo l’amaro pareggio di Como, i rosa sperano di chiudere il 2023 in bellezza: un successo nel "boxing day" contro la squadra di Stroppa certificherebbe che la crisi è praticamente alle spalle. Quantomeno dal punto di vista dei risultati, considerando il pareggio rocambolesco di Parma, il successo interno col Pisa e l'ultimo punto ottenuto sulle rive del lago di Como. Sul gioco e sulla tenuta atletica si può migliorare, chiaramente, ma ci sono stati segnali di risveglio.

Domani pomeriggio al Barbera arriva una formazione reduce da un bel successo interno: la Cremonese ha asfaltato 4-0 il Modena, reagendo immediatamente al passo falso contro la Feralpisalò. Terzo posto e 32 punti totali per la squadra lombarda, ma i rosanero hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Corini dovrà fare i conti con le assenze: Lucioni out per una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. In difesa non ci sarà nemmeno lo squalificato Marconi. Per lui una vera e propria stangata da parte del giudice sportivo: tre giornate di squalifica per il pugno allo stomaco rifilato a Curto.

Ecco che allora le scelte diventano praticamente obbligate. C'è però una buona notizia: Ceccaroni torna tra i convocati, possibile un suo impiego a partita in corso. La sensazione è che difficilmente potrà partire dal primo minuto. Probabile rientro in campo da titolare per Mateju, spostato al centro insieme a Nedelcearu. A destra, infatti, si va verso la conferma dell'ottimo Graves. Il danese, a prescindere dal gol del 3-2, ha confermato di essere affidabile e anche più propositivo rispetto al ceco in fase offensiva. Mateju, del resto, potrebbe ricoprire un ruolo a lui caro che lo sgraverebbe da compiti in fase di spinta. Sulla corsia di sinistra conferme per Lund: lo statunitense fornisce maggiori garanzie a Corini, soprattutto in fase di copertura. Aurelio, nel match contro il Como, non ha certamente brillato. A centrocampo si va verso la conferma del terzetto in campo al Sinigaglia: Henderson, Gomes e Segre. In avanti agiranno Insigne, Di Francesco e capitan Brunori.

"Affrontiamo un avversario qualitativo - ha detto Corini alla vigilia - lo scorso anno erano in serie A. Vengono da una nettissima vittoria contro il Modena, confidiamo nel supporto del nostro pubblico per avere una spinta decisiva. Anche a Como ci hanno sostenuto tantissimi tifosi, li ringraziamo per il supporto. Da Como siamo tornati con solide basi da cui ripartire: i gol segnati nelle ultime gare rappresentano un dato positivo, stiamo lavorando per migliorare le statistiche sui gol subiti".

Probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Mateju, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola; Vazquez, Coda.