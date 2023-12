Ancora Stulac, una punizione al 97' fa impazzire il Barbera: Cremonese battuta 3-2

Un successo di importanza capitale: il Palermo di Eugenio Corini batte 3-2 la Cremonese al Renzo Barbera nel match del Boxing Day, al termine di una partita emozionante. Una rete di Stulac al 97', su punizione, regala tre punti fondamentali ai padroni di casa: balzo notevole in classifica, adesso la promozione diretta dista soltanto tre punti. I rosanero hanno espresso un buon gioco ma dietro hanno palesato le solite criticità. Ghiglione porta in vantaggio gli ospiti al 7', Nedelcearu la riprende di testa al 19'. Al 32' la squadra di Stroppa torna avanti con un mancino al volo di Castagnetti sul quale Pigliacelli non è perfetto. Nella ripresa la Cremonese segna il 3-1 con Coda ma il Var ferma tutto per fuorigioco. I rosa, allora, ci credono e trovano il pari con Di Francesco al 71'. Quando tutto lasciava presagire un pari, al 97', Stulac segna su punizione con la complicità di Jungdal: il Barbera esplode in un boato di liberazione. Una vittoria preziosissima per chiudere l'anno, ricaricare le pile e programmare (anche col mercato) il girone di ritorno: la squadra di Corini è a soli tre punti dalla seconda posizione.

Le scelte iniziali, Ceccaroni titolare

Torna Ceccaroni dal primo minuto, al centro della difesa rosanero: sulla destra confermato Graves, anche perché Mateju è out a causa di una gastroenterite e non siede nemmeno in panchina. Corini conferma poi il centrocampo e l’attacco di Como, Stroppa si affida in avanti al duo Vazquez-Coda. Il Palermo inizia male la gara, perché al settimo minuto di gioco va subito sotto: Ghiglione col mancino sfrutta perfettamente un assist arrivato dall’out di sinistra da Sernicola. Difesa rosanero disattenta, il cross taglia tutta l'area di rigore senza trovare chiusure e la Cremonese passa così in vantaggio. I rosanero cercano la reazione immediata, attaccando sugli esterni: Di Francesco salta spesso l’uomo creando superiorità numerica.

La formazione di Corini spinge, con una manovra rapida che mette in difficoltà la difesa avversaria. Al 19’ ecco il pari dei padroni di casa: Nedelcearu sfonda la rete con un colpo di testa potente su assist preciso di Henderson. Al 23’ paratissima di Pigliacelli su colpo di testa pericolosissimo di Bianchetti. Nove minuti dopo la Cremonese torna avanti: Castagnetti si coordina da fuori area al volo di sinistro e batte Pigliacelli. Il portiere rosanero poteva certamente fare qualcosa in più sulla conclusione. Al 40’ Coda sfiora la terza rete, bravo stavolta Pigliacelli nella respinta. Il primo tempo termina con la Cremonese in vantaggio per 2-1: buona manovra offensiva del Palermo ma la difesa balla pericolosamente. Lo sviluppo delle trame d’attacco è stato efficace, troppe però le disattenzioni dietro.

La ripresa

Ad avvio ripresa Corini manda subito dentro Stulac al posto di Gomes. Al 50’ ottima chance per Brunori, ben pescato da Insigne: il capitano, sorprendentemente, angola troppo la conclusione che si spegne sul fondo. Al 54’ la Cremonese segna il 3-1: difesa rosanero beffata clamorosamente da un filtrante, Coda solo davanti a Pigliacelli non sbaglia. Il Var, però, ferma tutto: la posizione del bomber è irregolare, fuorigioco che salva i rosanero. Corini cambia: out Brunori per Soleri, dentro Di Mariano per Henderson. Il modulo cambia pelle in un 4-2-3-1, tre mezze punte alle spalle di Soleri. Stroppa risponde con Afena Gyan per Coda e Abrego per Majer. Al 65’ il tecnico rosanero sostituisce Graves, ammonito, per Buttaro. La Cremonese, quando affonda, dà sempre la sensazione di poter fare malissimo al Palermo: la squadra di Corini perde qualità e precisione nel giro palla, la frenesia probabilmente condiziona le giocate dei padroni di casa.

Al 71’ il Barbera esplode per il 2-2: Di Francesco batte Jungdal con un destro secco, dopo un bel passaggio di Insigne. Il pubblico spinge incessantemente i rosanero, la Cremonese prova a rallentare il ritmo. Le squadre si allungano, spazi notevoli nelle ripartenze per entrambe le formazioni. A nove dalla fine Corini si gioca la carta Mancuso, al posto di Insigne. La signora Ferrieri Caputi assegna sei minuti di recupero, entrambe le formazioni vogliono provare a vincerla. Al 97’ su calcio di punizione, Stulac calcia forte e teso verso la porta: Jungdal non è perfetto e la palla termina in rete. Pandemonio al Barbera, i rosanero passano nei secondi finali.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5,5; Graves 6 (65’ Buttaro 6), Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 5,5, Lund 5,5; Henderson 5,5 (58’ Di Mariano 6,5), Gomes 6,5 (46’ Stulac 7,5), Segre 6; Insigne 6,5 (81’ Mancuso sv), Brunori 5 (58’ Soleri 6,5), Di Francesco 7. Allenatore: Corini 7.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal 5; Antov 5,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Ghiglione 6,5 (89’ Quagliata sv), Collocolo 6, Castagnetti 6,5, Majer 5,5 (61’ Abrego 6), Sernicola 6,5; Vazquez 6 (89’ Okereke sv), Coda 6,5 (61’ Afena Gyan 6). Allenatore: Stroppa 6.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno) 6,5.

Reti: 7’ Ghiglione, 19’ Nedelcearu, 33’ Castagnetti, 71’ Di Francesco, 97' Stulac.

Ammoniti: 5’ Majer, 40’ Graves, 92’ Okereke, 92’ Ceccaroni.

Spettatori: 22.826 (12603 abbonati, 10223 biglietti venduti).