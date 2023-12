Palermo, la gioia di Corini: "Fase difensiva da sistemare, ma le partite si vincono facendo gol"

“Nel massimo stress credo che questa squadra abbia giocato a calcio, dimostrando chi vuole essere: c’è da migliorare ma con questa attitudine possiamo costruire qualcosa. Era la partita del tutto, ho detto che il tutto comportava tirare fuori ogni tipo di energia possibile: è stato fatto uno sforzo notevole, i ragazzi hanno dimostrato grande coraggio". Eugenio Corini è felice per il successo casalingo ottenuto contro la Cremonese: il tecnico rosanero, con i cambi, ha certamente spostato l'inerzia del match dalla parte della propria squadra. Il coraggio del Genio e la sua voglia di vincere sono stati premiati: i tre punti avvicinano i suoi al secondo posto.

"E' stato bellissimo esultare con la nostra gente - ha dichiarato Corini - ho percepito vibrazioni importanti durante la gara: credo che i tifosi abbiano apprezzato lo sforzo e anche il gioco espresso. Vincere al Barbera porta fiducia ed entusiasmo, i test con Pisa e Cremonese in casa sono stati superati. Parlare di obiettivi è sempre complicato, il campionato è equilibrato: il Venezia sembrava in fuga ma ha avuto delle battute d’arresto. Dobbiamo stare dentro al torneo, lottando gara dopo gara: a fine stagione tireremo le somme. Durante il campionato è fisiologico ci siano delle difficoltà anche sul versante infortuni, la squadra però rimane combattiva".

La gara di oggi ha confermato i notevoli passi in avanti in fase realizzativa ma anche le problematiche in difesa: nel 2024 servirà migliorare il dato dei gol subiti. "Ci sono aspetti da migliorare in fase difensiva - ha ammesso Corini - credo però che le partite si vincano facendo gol. Serve, chiaramente, maggiore equilibrio ma abbiamo ritrovato grande verve in fase offensiva. Abbiamo fatto quattro partite di grande livello, potenzialmente potevano essere quattro vittorie. Ho inserito Soleri per avere più fisicità, sbocchi in area e possibilità di scarico. A volte bisogna avere coraggio e rischiare: lo abbiamo fatto e godiamo di questa vittoria".

Come contro lo Spezia, una punizione di Stulac risulta provvidenziale: "Stulac? Leo è un giocatore importante ma giochiamo con due esterni molto offensivi, dunque talvolta ho bisogno di un giocatore come Gomes che mi faccia uscire la squadra in una certa maniera. Pensavo Gomes durasse un’ora ma a fine primo tempo ho dovuto cambiarlo. Conviveva con un fastidio da giorni, ha garantito un primo tempo di qualità. Avere recuperato Insigne e Di Francesco a livello condizionale è stato fondamentale. Era fondamentale tornare a vincere, abbiamo ricreato entusiasmo. Il pubblico ha riconosciuto e apprezzato la voglia della squadra, se si crea questo clima qui diventa difficile per tutti. Se saremo uniti e forti nei momenti difficili ce la giocheremo, contro avversari qualitativi. Mercato? Ci sarà un confronto - ha concluso il Genio - la società valuterà le migliori soluzioni possibili".

In sala stampa anche Di Francesco, autore del gol del 2-2 che ha dato fiducia ai rosanero. "Una vittoria importantissima - ha detto l'esterno offensivo - c’era un entusiasmo da brividi. E' stato bellissimo gioire con i nostri tifosi. Dopo Parma abbiamo dimostrato di stare dentro questo campionato e dentro tutte le partite: stasera abbiamo un esempio lampante di quello che vogliamo fare. Dobbiamo parlare poco e fare tanto - ha concluso - c’è la voglia di ripartire alla grande”.