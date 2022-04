Il Palermo torna al completo in vista dei playoff: negativo l'altro giocatore contagiato dal Covid

Serie C Girone C

Mentre proseguono i lavori di avvicinamento in vista del ritorno in campo per il primo turno dei playoff il Palermo recupera gradualmente i suoi effettivi. Dopo la negativizzazione di uno dei due giocatori (Somma e Felici, non partiti con la squadra per la trasferta di Bari) colpiti dal Covid durante le festività pasquali, la società ha comunicato ufficialmente che anche l'altro calciatore è tornato negativo.

Baldini nella preparazione per il momento più delicato e decisivo della stagione ritrova dunque tutti i suoi effettivi. La squadra tornerà in campo 8 maggio per il primo turno nazionale. Essendo la migliore delle tre terze della Serie C il Palermo avrà un vantaggio importante: in caso di vittoria i rosanero si assicurerebbero lo status di testa di serie nel sorteggio del secondo turno. Domenica invece la competizione prende il via con i turni dei gironi. Mercoledì la fase "regionale" viene completata con il secondo turno che vedrà l'inserimento nella competizione di Triestina, Entella e Avellino che affronteranno le squadre peggio classificate tra quelle uscite vincenti nella fase precedente.

Ultimate le sfide dei gironi (in gara secca) comincerà la fase nazionale dove gli accoppiamenti saranno decretati dal sorteggio: tutte le squadre impegnate da domenica dunque sono possibili avversarie del Palermo. Qui sotto la panoramica completa degli incontri

Girone A: Lecco-Pro Patria; Pro Vercelli-Pergolettese; Juventus U23-Piacenza

Girone B: Pescara-Carrarese; Ancona Matelica-Olbia; Gubbio-Lucchese

Girone C: Monopoli-Picerno; V. Francavilla-Monterosi; Foggia-Turris