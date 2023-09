Palermo, al Barbera arriva il Cosenza: Corini punta alla quarta vittoria consecutiva

Calare il poker di successi consecutivi e dare un messaggio forte alle dirette concorrenti. E' questo l’obiettivo del Palermo che domani sera alle 20.30 affronterà il Cosenza nell'anticipo al Renzo Barbera. Gli uomini di Eugenio Corini cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato: i tre punti consentirebbero ai rosanero di agganciare il Parma a 13 punti, in attesa degli altri match e con una gara da recuperare.

In conferenza stampa il tecnico rosanero ha caricato la squadra ribadendo l’importanza della sfida: "Penso che in un percorso di crescita la partita successiva sia sempre la più importante - ha esordito il Genio - a prescindere da cosa fatto prima. Stiamo spingendo forte sull'acceleratore per prenderci una vittoria che desideriamo tanto: abbiamo lavorato molto in questa settimana. L'ìautostima migliora il gruppo e la mentalità ma attenzione perchè non bisogna dare nulla per scontato. Anche dal punto di vista mentale la gara col Cosenza è molto importante per capire cosa vogliamo fare quest’anno".

Tre partite attendono i rosanero: domani la prima sfida, poi nel turno infrasettimanale la trasferta di Venezia, quindi la sfida al Barbera contro il Sudtirol. "Turnover? La lettura da dare è quella della migliore formazione da schierare. Il Cosenza - ha puntualizzato Corini - è propositivo ha fatto un ottimo mercato, con giocatori funzionali per la categoria. Schiera spesso giocatori offensivi come Tutino, che conosciamo bene. Sanno fare bene le loro cose e siamo consapevoli di dover interpretare la gara al meglio, a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione".

Tra i convocati figura Insigne che con ogni probabilità comincerà il match dalla panchina: "Su Insigne devo fare un plauso allo staff medico - ha detto il Genio - ma anche al ragazzo che ha reagito molto bene. E' pienamente disponibile, una pedina importante. Mi spiace per Valente, si stava allenando molto bene ma nel calcio succede e speriamo di recuperarlo dopo la sosta. Ho voluto una rosa extralarge proprio per fronteggiare questo tipo di situazioni". Corini potrebbe riconfermare in blocco la formazione vista ad Ascoli: Aurelio appare favorito su Lund, a centrocampo con Stulac ci dovrebbero essere Henderson e Segre. In avanti conferme per Di Francesco, Brunori e Di Mariano.

Le probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Cosenza (4-3-3): Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, D'Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Tutino.

Qui Cosenza

Nel Cosenza sono tutti disponibili, tranne Martino e Zilli. Lo ha affermato in conferenza il tecnico dei calabresi, Fabio Caserta. "Mi riservo di scegliere la formazione a ridosso del fischio d’inizio - ha detto il tecnico - per valutare bene ogni aspetto. Non ci sarà turnover e non prendo decisioni in base alle partite ravvicinate. Inoltre non esistono soltanto gli undici titolari, ma anche chi dovrà subentrare a match in corso va indicato con valide motivazioni. Una piccola indicazione, tuttavia, Fabio Caserta l'ha fornita relativamente alle condizioni di Florenzi. "Florenzi - ha risposto dalla sala stampa- fisicamente ancora non è pronto. Non voglio rischiarlo dal 1' perché anche nei test amichevoli in settimana fa fatica. Bisogna dargli minuti, ma nelle partite adatte. Per noi è un calciatore importante per le caratteristiche che ha".

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 14 i precedenti in Sicilia tra le due formazioni. Il bilancio vede sette vittorie per il Palermo, sei pareggi e un solo successo dei calabresi. Il blitz dei "Lupi" risale alla stagione 1996/97, in serie B: la sfida finì 1-3 con le reti di Lo Garzo, Biffi, Miceli e Guidoni. Lo scorso anno la gara finì 0-0 ed è questo l’unico pari a reti bianche in Sicilia. Quella di domani, per i rosanero, sarebbe la quarta vittoria consecutiva. Un successo che certificherebbe una grande partenza: con Corini in panchina non si sono mai registrate 4 vittorie consecutive. Inoltre, la serie di quattro vittorie consecutive in B manca dal 2013/14, con Iachini in panchina, a cavallo tra aprile e maggio.

Diversi gli ex di turno: Micai, Marson, Rispoli, Tutino. Il tecnico dei calabresi, Caserta, ha vestito la maglia rosanero da giocatore. Ha segnato nel derby di Sicilia vestendo entrambe le maglie: col Catania nel 2006/07 e l'anno dopo coi rosanero. Curiosità: doveva essere Caserta l’allenatore rosanero nel 2020 prima dell’arrivo di Boscaglia. Esisteva già un accordo verbale con Sagramola, poi l’affare non si concretizzò. L'attaccante del Cosenza Francesco Forte ha esordito in serie A contro il Palermo al Barbera, in Palermo-Inter del 28 aprile 2013. In quella gara il capitano nerazzurro Javier Zanetti si ruppe il tendine d’Achille. Palermo vera e propria cooperativa del gol: i rosanero hanno mandato a segno 7 marcatori diversi con 6 assistman diversi.