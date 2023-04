Palermo, Corini ci crede ancora: "Siamo lì, i playoff sono un sogno e ci batteremo fino alla fine"

Il Palermo non è andato oltre lo zero a zero contro il Cosenza, al termine di novanta minuti in cui i rosanero non sono riusciti a produrre grandi occasioni da gol. Un punto che muove la classifica ma che fa comunque perdere un po' di terreno, anche se i playoff restano a sole tre lunghezze. A fine partita è intervenuto in sala stampa Eugenio Corini, che ha analizzato la prestazione offerta dai suoi.

“E' stata una partita complicata: il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, poi è tornato l’equilibrio. Nella ripresa il match è stato più aperto - ha detto Corini - è venuto fuori un pari che dobbiamo accettare anche se l’idea era quella di vincere. Dobbiamo recuperare la condizione migliore, siamo lì anche se leggermente in ritardo rispetto alla zona playoff: ci batteremo sino alla fine".

Corini ha proseguito: "Stiamo recuperando difensori che non sono in condizione ottimale: Nedelcearu ha avuto una brutta influenza, Marconi è rientrato dallo stop così come Brunori e Verre. Questa squadra ha la consapevolezza del percorso tracciato quest’anno, vedremo come arriveremo alla fine del campionato. I playoff sono un sogno, un’ambizione: dobbiamo viverla così - ha concluso - sicuramente ci proveremo sino alla fine".

In sala stampa anche Ivan Marconi, che ha ribadito l'amarezza per il pari senza gol, soprattutto per i ventunomila tifosi rosanero presenti al Barbera. "Peccato per il risultato - ha detto il difensore centrale - volevamo regalare tre punti ai nostri tifosi. Non credo ci sia un'involuzione nel gioco, abbiamo pareggiato contro una squadra comunque in grande forma. E' giusto che i tifosi vogliano di più da noi ma ci sono comunque degli spunti positivi dal match. Nella ripresa abbiamo sofferto, siamo stati bravi e anche fortunati a chiudere la porta e a mantenerla inviolata. Adesso affronteremo il Venezia, una squadra che lotta per la salvezza, costruita per altri traguardi: andremo lì per cercare di portare a casa i tre punti. Dispiace per i tifosi che volevano i tre punti, poi ci hanno fischiati a fine gara: abbiamo dato tutto in campo, come sempre".