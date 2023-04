Palermo, ancora differenziato per Di Mariano: problema al ginocchio

È proseguita questa mattina la preparazione del Palermo di Eugenio Corini in vista della gara contro il Cosenza. I rosanero, come comunicato dalla società di viale del Fante, hanno svolto in palestra un lavoro di attivazione e circuiti. Edoardo Lancini ha lavorato in gruppo.

Francesco Di Mariano, invece, ha proseguito il lavoro differenziato tra campo e palestra. Il calciatore, che è stato già sottoposto ad accertamenti specialistici, continua la terapia conservativa a causa di una gonalgia sinistra post traumatica. Ancora assente Alessio Buttaro.