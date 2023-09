Scivolone Palermo, l'amarezza di Corini: "Sconfitta che fa male, meritavamo il pareggio"

Prosegue l'astinenza sotto porta di capitan Brunori: il bomber, anche contro il Cosenza, è rimasto nuovamente a secco in campionato. Un digiuno che, comunque, l'attaccante vuole interrompere presto. A fine partita, in sala stampa, Brunori ha commentato le occasioni da gol sprecate: “Abbiamo avuto difficoltà ad arrivare in porta – ha detto Brunori – abbiamo però la forza per resettare immediatamente e pensare subito alla partita col Venezia. Il mio digiuno dal gol? Non è la prima volta che mi capita di partire un po’ a rilento, mi dispiace non aiutare la squadra in fase realizzativa. Devo continuare su questa strada, serve lavorare duramente giorno dopo giorno. C’è rammarico per gli episodi avuti, adesso testa bassa e pedalare: domani ci alleniamo e martedì andremo a giocare a Venezia. Non possiamo piangerci addosso, dobbiamo ripartire”.

Ad analizzare il match anche il tecnico rosanero, Eugenio Corini, che non ha nascosto tutta la propria amarezza per la prima sconfitta in campionato. "È una sconfitta che fa male, stasera c’era un tifo speciale e ci dispiace moltissimo: la volontà e la dedizione, comunque, sono state messe in campo dai ragazzi. Siamo partiti col freno a mano tirato – ha esordito Corini - poi ci siamo ripresi e abbiamo creato delle buone occasioni: c’è stata frenesia nel cercare il gol e per questo siamo stati poco qualitativi. C’è grande rammarico, soprattutto per il pubblico: una vittoria avrebbe alimentato ancora di più l’entusiasmo ma secondo me i ragazzi hanno messo davvero tutto quello che potevano. Il Cosenza ha trovato il vantaggio con un grandissimo gol, dispiace aver perso questa partita”.

Poca lucidità nella costruzione della manovra offensiva, troppa frenesia nel cercare la conclusione verso la porta avversaria: ne è consapevole anche lo stesso Corini.

"La squadra non è stata reattiva e lucida, è mancato il guizzo finale e la scelta giusta. Siamo andati moltissime volte in area, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. Se non concretizzi l’avversario prende coraggio e può farti male. Il Cosenza ha fatto la partita che doveva fare, hanno cercato di riconquistare spesso il pallone e poi giocare in profondità. Nello sviluppo totale secondo me il pari era il risultato più giusto, la giocata finale ha spostato l’inerzia dalla loro parte. È una sconfitta che fa male - ha concluso Corini - dobbiamo però cercare di ripartire subito".