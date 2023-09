Canotto affonda il Palermo al 91': il Cosenza passa al Barbera, prima sconfitta in campionato per i rosa

Un brutto ko, inaspettato, per il Palermo di Eugenio Corini: al Renzo Barbera il Cosenza vince 1-0, grazie ad una bella rete di Canotto al 91'. Più di un passo indietro per i rosanero sul piano del gioco, la manovra offensiva è apparsa piuttosto sterile ed inefficace. Pochi i varchi trovati, merito di un Cosenza ordinato e compatto che in più circostanze aveva sfiorato la rete: un palo di Mazzocchi, poi altre chances con Forte bloccate dalla prontezza di riflessi di Pigliacelli. Un brusco stop che interrompe la striscia di risultati utili consecutivi e determina la prima sconfitta in campionato. Martedì sera, alle 20:30, sfida in trasferta a Venezia.

Le formazioni iniziali

Non ci sono sorprese nella formazione titolare del Palermo, come preventivato alla vigilia Corini conferma l’undici schierato ad Ascoli. Nel Cosenza Rispoli parte dalla panchina, Tutino confermato in avanti con Forte. Sono 26.007 i tifosi sugli spalti nell’afosa serata di scirocco del Barbera: 12.603 abbonati e 13.404 biglietti emessi.

I rosanero iniziano il match con alcune imprecisioni in fase di uscita: la prima commessa sugli sviluppi di un calcio di punizione che porta alla ripartenza avversaria, la seconda con un disimpegno sbagliato di Mateju che consegna palla a Tutino. Il tiro dell’ex rosanero sibila alla destra del palo di Pigliacelli. Qualche istante dopo altro tentativo ospite con Zuccon, palla alta sopra la traversa. Il pressing avversario impedisce il gioco dal basso del Palermo, costretto a rilanciare lungo per evitare la pressione sul portatore di palla. I padroni di casa si svegliano dopo otto minuti: Aurelio impegna Micai coordinandosi bene col mancino, sugli sviluppi successivi conclusione errata di Henderson. Pochi minuti dopo chance importante da ottima posizione per Di Francesco, ben pescato da un esterno di Brunori: conclusione debole del numero 17 rosanero.

Gli uomini di Corini prendono campo, giocando con rapidità ed intensità. Al 16’ clamoroso errore di Lucioni, che di testa consegna palla a Forte: il tiro del numero dieci, a botta sicura, viene parato benissimo da Pigliacelli che salva i suoi. Il primo tempo si conclude sul parziale di 0-0: più ombre che luci nel Palermo di Corini. I padroni di casa hanno commesso troppe sbavature in fase di costruzione e in alcune circostanze errori pesanti in fase difensiva che potevano compromettere l’equilibrio, anche se quando hanno davvero spinto sull’acceleratore hanno dato la sensazione di poter fare malissimo al Cosenza.

I cambi della ripresa

Ad inizio ripresa c’è subito Lund al posto di Aurelio: l’ex Pontedera è apparso in evidente difficoltà nella prima frazione di gioco. Caserta al 53’ costretto a cambiare Meroni per infortunio, al suo posto Sgarbi. Il leitmotiv del match non cambia, possesso palla largamente a favore del Palermo, Cosenza che si chiude e prova a ripartire. Gli animi in campo si scaldano, il Cosenza non butta fuori il pallone per un contrasto al volto su Brunori: Lucioni e Tutino a muso duro. Poco dopo stessa situazione ma con un calciatore ospite a terra, ma stavolta è l’arbitro a fermare il gioco tra i fischi assordanti del pubblico: nervi tesi, Monaldi gestisce a fatica la temperatura in campo. Al 65', dopo una ripartenza veloce, palo clamoroso di Mazzocchi, Pigliacelli nulla avrebbe potuto sul tiro angolato del calciatore del Cosenza. Corini cambia: dentro Gomes e Vasic, out Stulac ed Henderson. Si gioca pochissimo a calcio, gioco terribilmente spezzettato. Al 69’ Forte sfiora nuovamente il vantaggio con un colpo di testa su assist del neo entrato Rispoli, Pigliacelli dice ancora no.

La costruzione del gioco rosanero si fa lenta, il Cosenza riesce a chiudere gli spazi senza grandi fatiche. Alla mezz’ora della ripresa out Di Mariano, dentro Insigne nel tentativo di portare brillantezza all’attacco. A dieci dalla fine altro cambio rosanero: fuori Di Francesco, dentro Mancuso. Nel primo minuto di recupero il Cosenza passa: splendido tiro a giro di Canotto che batte Pigliacelli. Nei sei minuti restanti i padroni di casa provano un forcing frenetico e poco lucido, che non sortisce l'effetto sperato.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Mateju 5,5, Lucioni 6, Ceccaroni 6, Aurelio 5 (46’ Lund 5,5); Henderson 5,5 (65’ Vasic 5,5), Stulac 5,5 (65’ Gomes 5), Segre 6,5; Di Mariano 6 (75’ Insigne 6), Brunori 5, Di Francesco 5,5 (80’ Mancuso 5,5).

Allenatore: Corini 5,5.

COSENZA (4-4-2): Micai 6; Cimino 6 (68’ Rispoli 6), Meroni 6 (53’ Sgarbi 6), Venturi 5,5, D’Orazio 5,5; Marras 5,5 ( 83’Canotto 7), Calò 6, Zuccon 6 (68’ Viviani 6), Mazzocchi 6; Forte 6,5, Tutino 5,5 (83’ Voca sv).

Allenatore: Caserta 6,5.

Arbitro: Monaldi (Macerata) 5,5.

Reti: 91’ Canotto

Ammoniti: 58’ D’Orazio, 89’ Segre, 91’ Canotto, 91’ Tutino.