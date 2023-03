Volata playoff, il Palermo sogna un'altra promozione: parte un mini abbonamento per riempire lo stadio

Sta per cominciare un mese che potrebbe rivelarsi decisivo per il Palermo: i rosanero vogliono entrare nei playoff per regalarsi, come lo scorso anno, una "calda" primavera. Per cercare di raggiungere l'obiettivo playoff è necessario ricreare le condizioni ambientali della scorsa stagione, soprattutto in casa. Ecco perché il Palermo chiama a raccolta tutti i propri tifosi.

Per le ultime quattro gare in casa – contro Cosenza, Benevento, Spal e Brescia – chi non è già abbonato avrà la possibilità di sottoscrivere il Final Pack, uno speciale mini-abbonamento che consentirà di assistere alle partite con una tariffa scontata rispetto al prezzo cumulativo dei singoli match. Una promessa di fede per il rush finale, che dà accesso a una combinazione imperdibile di vantaggi: da una parte un cospicuo risparmio economico sul prezzo delle partite (fino a un’intera partita omaggio tra le quattro acquistate); dall’altra la prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, con il pensiero ai sold out della scorsa stagione. I prezzi sono disponibili sul portale ufficiale della società.

Il mini abbonamento sarà in vendita online (su vivaticket.com) e in tutti i punti vendita Vivaticket del territorio italiano, da domani (martedì 28 marzo) dalle 16.30 e fino al fischio d'inizio della gara Palermo-Cosenza. Con il titolo acquistato (stampato a casa se sottoscritto online o ricevuto direttamente come biglietto fisico se sottoscritto nel punto vendita) i “mini abbonati” avranno dunque la possibilità di accedere a tutte e quattro le partite previste (è fondamentale avere sempre con sè il titolo).

Vantaggi imperdibili in arrivo anche per gli abbonati stagionali, che comunque, per le quattro partite in questione, usufruiscono già di una tariffa unitaria ancora più bassa del mini-abbonamento. Oltre alla prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, per ognuna delle ultime quattro partite ciascun abbonato stagionale avrà la possibilità di ripetere la promo “Sempre al tuo fianco” e acquistare quindi un ulteriore biglietto per un amico o parente con il 50% di sconto in qualsiasi settore (tale promo, a partire dalla gara contro il Benevento, sarà estesa anche ai mini-abbonati): un modo per “contagiare” tante altre persone con la passione rosanero.