Palermo, Corini si gode la vittoria: "La nostra è una crescita costante, adesso pensiamo alla Cremonese"

Una grande vittoria che avvicina la squadra al secondo posto e certifica l'ottimo momento di forma: i rosanero hanno steso 3-0 il Como al Renzo Barbera, di fronte a 31mila spettatori. A fine partita, in sala stampa, Eugenio Corini ha elogiato la prestazione del gruppo: il tecnico, però, è già proiettato sulla prossima sfida contro la Cremonese.

"Con grande onestà il Como nei primi 25 minuti ha fatto meglio di noi - ha esordito il Genio - la squadra era 'elettrica' e non riuscivamo ad uscire come volevamo. Probabilmente abbiamo sentito il peso dello stadio pieno, non so francamente perché abbiamo sofferto. Poi però abbiamo saputo compattarci e siamo venuti fuori molto bene. Abbiamo costruito con qualità e, sulla bella palla di Di Mariano, Brunori è stato bravissimo ad attaccare il palo e a portarci in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo legittimato il vantaggio, trovando altri due gol. L'obiettivo è sempre la partita successiva, siamo concentrati sul prossimo impegno contro una squadra altrettanto forte e qualitativa".

L'allenatore poi si è soffermato su alcuni singoli: Ranocchia ha confermato le sue strepitose qualità, Aurelio dopo un timido inizio ha saputo garantire qualità e quantità sulla corsia di sinistra. "Ranocchia ha alzato il livello qualitativo della rosa - ha precisato Corini - sul mercato volevamo raggiungere questo tipo di obiettivo e ci sta dando una grande mano. Aurelio, come tutti, ha sofferto nel blocco centrale del primo tempo ma poi è cresciuto e devo dire che sono molto soddisfatto della sua prestazione".

I rosanero hanno centrato la terza vittoria di fila, la quinta in casa: l'allenatore è consapevole della grande crescita della squadra. "La crescita della squadra, nel gioco e nei risultati, è stata costante. Serviva tempo, io intravedevo le qualità che potevamo esprimere ma in certi momenti non è facile resistere alle difficoltà che si incontrano. Io ritengo che i ragazzi siano stati bravi a crescere nell'atteggiamento - ha concluso Corini - a consolidare determinati aspetti su cui lavoriamo giorno dopo giorno. Serve mantenere questo tipo di equilibrio anche in futuro".

In sala stampa anche Federico Di Francesco, autore della terza rete che ha definitivamente chiuso i conti: l'esterno aveva segnato anche nella sfida dell'andata.

"Una grande vittoria - ha esordito Di Francesco - siamo rimasti uniti, coesi e compatti. Vincere in questa cornice è stato meraviglioso. Stasera ci godiamo i tre punti, da lunedì penseremo alla Cremonese. Il gol? Sono situazioni che a volte proviamo anche se volevamo fare un’altra cosa. Poi mi sono guardato con Matteo e lui ha avuto un’intuizione geniale. All’inizio facevamo fatica ad uscire ma abbiamo saputo portare la partita dalla nostra parte: rincorrevamo ogni pallone, tutti hanno dato una mano. Togliere qualcosa al singolo per darla alla squadra penso sia bellissimo e credo che da questo passi il successo. A fine primo tempo il mister ci ha detto di proseguire così, nella ripresa lo abbiamo fatto e siamo stati veramente compatti. Aiutare in fase difensiva è importante, anche a costo di fare qualcosa in meno in avanti. Abbiamo dimostrato la fame di vittoria - ha concluso Di Francesco - l’unico obiettivo era la vittoria e l’abbiamo ottenuta. Credo sia questa la strada da seguire".