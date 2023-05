Palermo, Corini e il sogno playoff nel cuore: "Sono innamorato da anni di questa città, lotteremo sino alla fine"

"Sicuramente non ammazziamo le partite, questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare notevolmente: nel primo tempo potevamo segnare tre gol, poi nella ripresa abbiamo preso gol su calcio d'angolo e nel finale c'è stata un po' di sofferenza".

Eugenio Corini, a fine partita, fotografa perfettamente il match vinto dai suoi al Renzo Barbera contro la Spal: i tre punti ottenuti fanno balzare i rosanero al settimo posto, in piena zona playoff. L'allenatore ha lodato, comunque, la solidità mostrata dai suoi ragazzi: "Dopo il gol siamo rimasti comunque compatti - ha detto il Genio in sala stampa - abbiamo anche provato ad attaccare la profondità bene. Io l'ho detto più volte, i pareggi ottenuti comunque sono stati importanti perchè ci hanno mantenuto lontani dalla zona rossa. Essere dentro alla griglia playoff a due giornate dalla fine del campionato è un grande motivo d'orgoglio. Ci proveremo sino alla fine: conosco troppo bene questa piazza, ne sono innamorato da tanti anni e so cosa può dare la gente alla squadra. Sicuramente se avessimo vinto a Como oggi ci sarebbero state trentacinquemila persone ma anche i ventimila presenti ci hanno dato una grandissima mano. Alcune volte abbiamo preso dei fischi, ci sta: devo dire che la gente ci ha sempre seguito. Io ho un sogno nel cuore e ho la mia grande occasione come allenatore del Palermo. Mi assumerò sempre delle responsabilità per spingere questa società e questa piazza dove tutti sogniamo di tornare. Dobbiamo stare dentro le difficoltà, dobbiamo continuare a lavorare sodo. Questa squadra merita rispetto, l'ho sempre detto: vogliamo ricreare il giusto entusiasmo per le ultime due partite, sperando che la stagione possa prolungarsi. Sicuramente, in partite come questa, serve una sana ignoranza per stare dentro al match e al campionato. Portare la maglia del Palermo è pesante ma è sempre una responsabilità bellissima: i ragazzi hanno meritato il sostegno del pubblico".

Il tecnico rosanero poi ha commentato la prestazione di alcuni singoli: "Tutino l'ho visto bene, gli manca solo il gol: da due settimane sta veramente bene, la rete prima o poi tornerà. Buttaro ha fatto una buonissima prestazione, sta crescendo: ho pensato di consolidare la fascia destra con lui piuttosto che inserire Valente. Nick è un giocatore che stimo tantissimo, lo sapete: ci darà una grande mano nel finale di stagione. Brunori? Purtroppo non ci sarà a Cagliari ma c'è già un precedente senza di lui (ride, ndr, il riferimento è al match contro il Modena vinto in casa 5-2)".

In sala stampa anche il bomber rosanero, Matteo Brunori, che si è soffermato sul suo ritorno al gol in casa su azione, che mancava addirittura dal 9 settembre.

"La cosa principale era tornare alla vittoria - ha detto il capitano - anche se tornare al gol, soprattutto in casa fa sempre piacere. Mi dispiaceva non esultare di fronte ai nostri tifosi ma ero abbastanza tranquillo. L'autogol assegnato a Meccariello? Dispiace, ma fa parte del gioco e va benissimo così. Tutti ci auguriamo che questa stagione non finisca tra due giornate, questa vittoria vale cento: conoscevamo il valore della Spal, era una partita difficile. Siamo entrati in campo col giusto atteggiamento, siamo contenti per i tre punti. Vivere la città ti fa capire tante cose, sapevamo tutti quanto fosse importante vincere oggi: abbiamo messo qualcosa in più, anche se nelle partite prececenti l'atteggiamento non è mai mancato. Peccato per il giallo, non ci sarò a Cagliari: l'accetto perchè fa parte del gioco ma con grande dispiacere. Ci godiamo questa vittoria ma pensiamo già al Cagliari perchè sarà una partita molto difficile".