Palermo, Corini si gode i tre punti: "Le partite si vincono con equilibrio e forza interiore"

"Un risultato importantissimo, il campionato è veramente equilibrato: serve stare dentro le difficoltà, valutare ogni momento, avere capacità di reazione". Eugenio Corini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la positiva prestazione dei suoi contro il Benevento. Una partita cinica, pragmatica, che i rosanero hanno portato a casa subendo veramente poco.

"Nei primi quindici minuti il Benevento è partito meglio - ha esordito Corini - poi noi siamo andati in controllo e abbiamo sistemato il nostro atteggiamento. Nel secondo tempo siamo andati in vantaggio e dopo lo abbiamo anche legittimato. Il Benevento ha giocatori di qualità, due punte importanti. Abbiamo lavorato bene, eravamo molto compatti ed aggressivi. Sapevamo quando uscire e anche con la palla abbiamo fatto bene. Dopo aver sbloccato il match siamo riusciti a palleggiare meglio e abbiamo sfiorato più volte il gol del raddoppio".

Decisiva oggi la rete di capitan Brunori, che torna a segnare dopo due rigori consecutivi sbagliati: "Matteo è un giocatore importantissimo per noi, sbagliare due rigori non è facile ma è stato bravo a reggere dal punto di vista psicologico. Meritava il secondo gol - ha proseguito Corini - la sua è stata una giocata di grandissima qualità. Nella partita di Matteo c'è dentro la nostra partita: l'equilibrio che bisogna avere e la forza interiore necessaria. Le partite si affrontano tutti insieme uniti, così si riesce a vincere. La sua esultanza? Ha tirato fuori quello che ha passato nelle ultime due settimane, ha festeggiato con i tifosi presenti. In certi momenti sentire la fiducia è fondamentale, tutti gli abbiamo dato fiducia. All'inizio la gara era complicata, ha portato il match dove voleva lui. Ha fatto gol ed è anche salito come prestazione globale".