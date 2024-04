Dal divano di casa al Barbera, Mignani: "Davanti alla tv mi ribolliva il sangue, impossibile rifiutare Palermo"

"Dovrò dare nel più breve tempo possibile qualche idea, ho trovato dei ragazzi che si sono messi a totale disposizione". Sono queste le prime parole di Michele Mignani da nuovo allenatore del Palermo: il tecnico di Genova, accompagnato dall'ad Gardini, è stato presentato al Renzo Barbera. L'allenatore si è soffermato sulla "grande opportunità" che gli è stata concessa e sull'entusiasmo che metterà in panchina. L'ad rosanero ha chiarito le ragioni che hanno spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica.

"Mi preme ringraziare Eugenio e il suo staff per questi mesi insieme - ha esordito Gardini - la crescita oggettiva che è riuscito a dare non verrà dimenticata. I viaggi hanno un inizio e una fine. In questa stagione abbiamo vissuto una serie di vicissitudini sportive che hanno portato la squadra a vivere alcune difficoltà. Purtroppo non abbiamo soddisfatto le aspettative dei tifosi e ne siamo consapevoli, così come siamo consapevoli della responsabilità che grava sulle nostre spalle. Non è facile gestire una pressione del genere in questa piazza - ha aggiunto - ma questi sono oneri e onori dell’essere a Palermo. L’ultimo mese ci ha portato a fare delle considerazioni sul “viaggio” ma dopo Pisa abbiamo ritenuto di dover interrompere il rapporto. Nell'ultimo mese siamo stati sotto performanti da molti punti di vista. Cambiare è stato normale, abbiamo ricercato diversi profili e dopo una serie di colloqui abbiamo deciso di scegliere Mignani sino al 30 giugno 2025. In lui abbiamo trovato la migliore opzione possibile secondo le nostre necessità. Non abbiamo cambiato prima perché la valutazione complessiva che era stata fatta ci aveva indotto a proseguire - ha concluso - ritenevamo fossero ancora presenti i presupposti per continuare”.

Mignani, poi, ha raccontato il primo impatto con lo spogliatoio: positivo, sotto tutti i punti di vista. “Sono arrivato da talmente poco che posso dire soltanto che serve capire cosa è successo. Cercherò di cucire alla squadra il miglior vestito possibile - ha dichiarato - domani vedremo se sarà quello giusto o meno. Ci vorrà anche un pizzico di fortuna, visto il poco tempo che ho avuto a disposizione. Quando sei a casa e guardi le gare dalla televisione ti ribolle il sangue, ti manca qualcosa: avevo grande voglia di ricominciare. Mi sono riposato, a volte stare fuori e staccare la spina serve per vedere le cose da una prospettiva diversa. Ho grande entusiasmo, gioia, voglia: uno dei gruppi più importanti del mondo mi ha chiamato per allenare e non posso che essere orgoglioso. Ho anche delle responsabilità, indubbiamente: metterò tutto il mio impegno nelle partite in campo".

Il nuovo allenatore ha chiarito, poi, la genesi della trattativa: il dialogo tra le parti è cominciato martedì. "Martedì ci siamo sentiti con Gardini e i direttori - ha chiarito l'allenatore - il dialogo è proseguito positivamente: hanno sondato la mia disponibilità ed è subito scattata la scintilla. Difficilmente si rifiuta un’opportunità così grossa. Ho visto bene i ragazzi, merito dello staff che mi ha preceduto. Sono convinto che abbiamo le armi per giocarcela e speriamo di fare bene. Ho trovato un gruppo sano, che ha sbagliato qualche partita ma che vuole venir fuori da questa crisi".

C'è grande curiosità nel vedere all'opera il nuovo Palermo targato Mignani: la sensazione, però, è che bisognerà attendere prima di vedere una vera impronta del tecnico genovese. "A prescindere dai moduli, serve mettere a loro agio i giocatori che si hanno a disposizione - ha chiarito - anche perché nel calcio nulla è scontato. Stulac e Gomes, per esempio, possono giocare insieme così come i trequartisti. Il calcio è, ormai, in continua evoluzione, è diventato una vera sfida a scacchi. Dobbiamo riportare il pubblico dalla nostra parte, i ragazzi hanno bisogno di questo contributo. Lucioni sta bene, così come Insigne. Mi riservo una notte ancora per decidere chi scenderà in campo. Sono nato a Genova e cresciuto nella Samp ma ho imparato a gestire le emozioni. Loro giocano bene a calcio - ha concluso - ho guardato diverse gare per capire come fare male alla loro difesa perchè comunque qualcosa la concedono".