Palermo, senti Dionisi: "Venendo qui ho fatto tre passi in avanti, giocheremo con la difesa a 4"

"Accettando Palermo non ho fatto un passo indietro, come qualcuno potrebbe pensare visto che negli ultimi anni ho allenato in serie A: a mio avviso ne ho fatto tre in avanti. La categoria non è importante, conta il progetto". Si è presentato così Alessio Dionisi, nuovo allenatore del Palermo: l'ex tecnico del Sassuolo ha incontrato la stampa al Barbera. Con lui anche Morgan De Sanctis, nuovo ds, e l'amministratore delegato Giovanni Gardini. Settantanove minuti di conferenza stampa nella quale sono stati affrontati parecchi temi, sia con Dionisi che con il direttore sportivo: dal sistema di gioco ai prossimi acquisti, dall'obiettivo per il prossimo anno al calore della piazza palermitana.

Dionisi ha esordito precisando come la squadra parta da una solida struttura: "Ogni giorno lavoreremo per migliorare - ha detto - partiamo da un’ottima base. La spinta della piazza è molto importante, non sento nessun peso ma un grande stimolo. Può sembrare un passo indietro ma per me è un volerne fare tre avanti. Ho accettato con grande entusiasmo, non vedo l'ora di cominciare a lavorare sul campo, che è quello che mi riesce meglio. Ci saranno indubbiamente delle difficoltà, perché ci saranno sicuramente come accade nella vita e in ogni famiglia. Dobbiamo migliorarci, se volete alzare l'asticella al massimo fatelo: noi abbiamo le idee abbastanza chiare su cosa migliorare. Deve esserci un'idea univoca, questo è sicuro".

De Sanctis: "Brunori e Segre restano"

De Sanctis poi ha affrontato subito la questione più spinosa, quella legata alla permanenza in rosanero del capitano: "Brunori fa parte del progetto tecnico del Palermo: non c’è nessun dubbio". Il ds sgombra, dunque, il campo da possibili dubbi relativi alla partenza del bomber. De Sanctis, ha analizzato altre situazioni specifiche: "Segre è convinto che il Palermo sia la continuità giusta per la sua carriera - ha precisato - e lo pensiamo anche noi. Ho ereditato una proposta già avviata precedentemente e adesso credo sia soltanto una questione di dettagli. Speriamo presto di annunciare il suo rinnovo. Non abbiamo un grande lavoro di uscita da fare, la rosa è composta da 28 giocatori professionisti. Un numero importante uscirà, si tratta di giocatori che hanno bisogno di cambiare. Su alcuni ci sono richieste, si stanno prendendo del tempo per decidere".

Sinergie con la proprietà per qualche operazione come avvenuto già con Gomes? "Qualcosa di interessante c’è all'interno del gruppo, potrebbe venir fuori qualcosa. Corona? Ci sono arrivate tante richieste - ha detto il ds - io e il mister abbiamo il piacere di vederlo in ritiro. Ma è un giocatore che ha bisogno di svilupparsi fuori da Palermo ma sul quale puntiamo certamente. Pigliacelli? Ho trovato un ragazzo che ha chiarissima la sua situazione. Ne ho preso atto, mi sono piaciute le ultime dichiarazioni fatte dal suo agente. Tutti riceveranno rispetto se daranno rispetto. Qualcosa va cambiato in quel settore. Solo se ci saranno tutte le condizioni che rispetteranno il Palermo e tutti i tesserati: nessuno vuole cacciare nessuno. Desplanches? Ho un’ottima considerazione, è arrivato a Palermo con un’esperienza internazionale ma con numero limitato di minuti. Nella dinamica di cambiamento che abbiamo in testa faremo le scelte più ponderate per ripartire da 3-4 portieri che diano garanzie. Lucioni e Di Mariano rientrano nel progetto. Quando ho parlato con loro hanno manifestato la volontà di continuare ma con una riserva. Penso che questa riserva la possano sciogliere loro con l’atteggiamento e la voglia giusta".

Difesa a quattro, rilancio Stulac?

Dionisi, poi, ha affrontato l'aspetto tattico: una sola certezza relativa al modulo, si giocherà con la difesa a 4. "Ripartiremo dalle sicurezze e dalle qualità dei giocatori - ha precisato - tutti verranno messi a loro agio. Una cosa è certa: non giocheremo con la difesa a tre. Dobbiamo essere efficaci in base ai momenti, lavorare giorno dopo giorno per migliorarci". Il tecnico ha già allenato, all'Empoli, Leo Stulac: il calciatore dovrebbe andare in ritiro, poi il tecnico farà le sue valutazioni: "Stulac l’ho allenato - ha detto - fa parte dei giocatori che ho sentito a telefono e l’ho stimolato perché poteva far di più, ne è consapevole anche lui. Ha fatto bene con me a Empoli ma anche io ho fatto bene con lui in campo. Voglio vedere i calciatori all'opera, devo metterli nelle migliori condizioni per esaltarsi. L’obiettivo è alzare il livello di tutto l’organico. Stulac deve dimostrare di avere spirito di rivalsa”.

Per il tecnico non ci sarà pressione ma soltanto passione in una piazza calorosa come Palermo: "La mia prima esperienza al Sud, non mi era mai capitato. Mi adeguerò all'ambiente, c'è grande passione qui e questo è importante. Ho colto questa opportunità, è un grande stimolo per me. L'obiettivo è avere un'identità, non esiste il calcio di Dionisi ma esiste l'identità della squadra. Sono felice - ha concluso - rappresenterò dei colori unici".

Il ds, infine, ha precisato la strategia di mercato che il club seguirà: "Ci vuole il giusto mix tra giovani ed esperti. Bisogna saper gestire un fattore ambientale, giocare a Palermo non è come giocare in altri posti, è la piazza più esigente della Serie B. Ci piacerebbe immaginare dei giovani che hanno voglia di costruire qualcosa di importante. E' la parte del mio lavoro più complicata: la base è buona, abbiamo parlato con tutti i giocatori e dobbiamo capire chi è motivato per continuare o arrivare. Faremo il giusto mix. Non ho un budget che mi condiziona - ha concluso il direttore sportivo - voglio consegnare all’allenatore giocatori duttili e vogliosi di vestire la maglia del Palermo, non cercheremo di convincere nessuno, ve lo garantisco".