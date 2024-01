Ecco il "ninja" Diakitè: "Ricordo quando ammiravo Pastore in rosanero, Palermo era nel mio destino"

"Io sono un ninja, gioco dove il mister vuole: da terzino o da centrale, non fa differenza". Ha le idee molto chiare Salim Diakitè, nuovo difensore del Palermo, presentato oggi in conferenza stampa al Renzo Barbera. Il francese ha svelato alcuni retroscena legati alla trattativa: Rinaudo aveva provato ad acquistare il classe 2000 già 6 mesi fa. “La scorsa estate c’era stato qualcosa - ha esordito Diakitè - ma la trattativa non è andata in porto. In precedenza ho avuto diversi contatti col ds Rinaudo, fortunatamente adesso sono qui. E' stato il destino a portarmi, io credo in Dio e la prima partita da professionista l’ho fatta contro il Palermo: credo che sia qualcosa di non casuale. Palermo è sempre Palermo, anche quando era in serie D la piazza non ha mai perso il suo appeal. Andare quest'anno in serie A? Perché no".

Il calciatore ha ringraziato la Ternana e ha poi focalizzato l'attenzione sul proprio ruolo in campo: "Mi sono trovato benissimo a Terni - ha detto il francese - ne approfitto per ringraziare la società e i tifosi: sono stati due anni e mezzo di crescita ma era il momento di far un cambiamento. Mi piace sia fare il terzino che il centrale, gioco dove vuole il mister: io voglio aiutare la squadra".

Il calciatore rivela, poi, di aver seguito i rosanero durante la sua infanzia: "A Palermo hanno giocato calciatori strepitosi: Dybala, Pastore. Io, per esempio, da piccolo seguivo il Psg e quando Pastore arrivò a Parigi ricordo che ero contentissimo perché lo avevo ammirato in tv in rosanero. Devo migliorare su diversi aspetti, un calciatore può e deve sempre crescere. A livello tecnico posso dare qualcosa alla squadra".

Diakitè svela anche alcuni giocatori che lo hanno ispirato e che ammira: "Da piccolino mi piaceva Dani Alves, adesso ammiro Rudiger e Walker: mi rivedo nel loro spirito battagliero, nella 'fame' che mettono in campo. Mi chiamano il Ninja appunto per la determinazione e la grinta che metto in campo".

Chiusura dedicata al primo impatto con lo spogliatoio e al possibile esordio contro il Bari: Diakitè ritrova Coulibaly, suo compagno alla Ternana: "Ritrovo Coulibaly dopo Terni - ha dichiarato - mi sono trovato benissimo con lui durante quella esperienza condivisa. Ci siamo riabbracciati subito, è contento del mio arrivo e anche la scorsa estate mi chiedeva a che punto fosse la trattativa. Venerdì ci aspetta una partita difficile, il Bari è una grande squadra ma anche noi lo siamo: vogliamo vincere, quando lo stadio è pieno qui giochi realmente in dodici. Aspettiamo i tifosi carichi, rappresentano un’arma in più. I miei gol sui calci piazzati? E' una dote - ha concluso - spero di ripetermi qui”.