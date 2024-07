Di Francesco, la A nel mirino: "La notte di Venezia ci ha fatto male, mi piacerebbe arrivare in doppia cifra"

“Quest’anno c’è la volontà da parte mia di fare una bella stagione: darò tutto, ho la fortuna di essere qui da un anno e di conoscere bene i compagni”. Federico Di Francesco nel prossimo campionato vuole rappresentare un valore aggiunto per la squadra ed essere protagonista: l’esterno rosanero ha parlato in conferenza dal ritiro di Livigno. “Lo scorso anno arrivai alla fine del mercato - ha esordito - poi a novembre ho avuto un piccolo problema fisico e quindi ci ho messo un pelino in più ad entrare in forma. Nel girone di ritorno ho alternato buone prestazioni ad altre magari meno brillanti. Quest’anno conoscendo bene il gruppo sarà diverso. C’è la volontà di fare sempre meglio, credo che questa sia l’ambizione giusta per il Palermo e per tutti noi. Metto sempre il bene della squadra al primo posto, è sempre stata una mia prerogativa. Il focus è rivolto all’obiettivo di squadra, vogliamo migliorarci e fare una grande stagione. Ho buone sensazioni, è arrivato un nuovo allenatore con una metodologia positiva: facciamo tanto lavoro col pallone. Vedo entusiasmo e disponibilità da parte di tutti: l'obiettivo collettivo è essere competitivi per andare in serie A".

L'esterno ha ribadito come, per raggiungere la promozione, sia necessario dare qualcosa in più: "Io sono molto autocritico - ha precisato - cerco sempre di migliorarmi e credo che tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più. Il sogno è la serie A, se vogliamo raggiungere questo obiettivo è normale che serva qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione dove abbiamo ottenuto il sesto posto. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra, in carriera non ci sono mai riuscito e non nascondo che mi piacerebbe. Dionisi è un allenatore la cui carriera parla da sola, ha grande entusiasmo e un gioco offensivo: è giovane, penso sia l'allenatore giusto per tutti noi. Abbiamo avuto modo, durante le vacanze, di riflettere sulla scorsa stagione: l'eliminazione a Venezia ci ha fatto male, è stata una grande delusione. Dopo il primo turno con la Samp avevamo buone sensazioni e credevamo alla serie A - ha svelato - in città c'era entusiamo. Dispiace, abbiamo metabolizzato la sconfitta con il tempo e quest'anno cercheremo di fare meglio. Questa è una piazza che ti porta a sognare, ad ambire a qualcosa di importante".

In chiusura Di Francesco torna sul momento più difficile della scorsa stagione e parla anche del momento attuale di Brunori: "Dopo Pisa è stato difficile - ha detto - eravamo molto legati a Corini e lui ha pagato una situazione negativa. Abbiamo perso un po' di certezze, dovremo fare tesoro nella prossima stagione degli errori commessi. Serve essere mentalmente equilibrati, occorre anche avere una certa continuità dal punto di vista dei risultati. Il calendario? Le tre trasferte cambiano poco, non credo ci siano grosse criticità. Brunori? E' il solito Matteo, sempre con noi: solare, in allenamento dà tutto, è il nostro capitano. Non vedo problematiche particolari - ha concluso - per me è tutto come prima".