Palermo, la tranquillità di Dionisi: "Non esiste un caso Brunori, ho chiesto disponibilità e motivazione a tutti"

"Brunori non lo conoscevo come ragazzo ma come giocatore: sette o otto anni fa avevamo giocato contro in campo. Mi sembra superficiale parlare dei suoi sorrisi, si sta allenando e bene: dovrà continuare a dare ma siamo solo all’inizio. Non esiste un caso Brunori: poi è chiaro che il futuro non mi è dato saperlo ma su questo il direttore sportivo ha già detto tutto in conferenza stampa".

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, alla prima conferenza stampa dal ritiro di Livigno ha subito chiarito come non esista nessun caso Brunori: il capitano, come già detto dal ds De Sanctis nel giorno della presentazione del tecnico, rientra nel progetto sportivo della società.

"Conoscete la la linea di questa società e la condivido - ha precisato - io non c'ero quando è scoppiato il caso e dunque non posso rispondere su quello. Sicuramente sentirete parlare molto me e i giocatori parleranno quando saranno chiamati in causa dalla società. Bisogna parlare di Brunori, è un calciatore molto importante, ma non posso parlare solo di lui".

Dionisi poi entra nel merito dei primi giorni di lavoro con la sua nuova squadra: "Non vedevo l’ora di scendere in campo, abbiamo appena iniziato. L’accoglienza è stata ottima, il clima è ideale per allenarsi anche se speriamo non piova ogni giorno: anche il gruppo mi piace. L’organico è chiaro che dovrà essere ultimato, cambierà qualcosa. Devo dire però che piace la disponibilità, il punto di partenza è già buono. In questo ritiro mi aspetto che la squadra cominci ad avere un’identità. Nella prima parte si tende a mettere benzina nelle gambe dei giocatori - ha aggiunto - anche se sono arrivati tutti allenati e in buona condizione. Nella prima parte ci sarà spazio soprattutto per i preparatori atletici, in questi primi lavori fisici siamo andati verso uno step superiore".

L'allenatore ha parlato anche di Peda e Corona: il difensore ex Spal è pronto per questa esperienza in rosanero, il giovane attaccante classe 2004 andrà a fare esperienza in un altro club: "Peda e Corona sono due ragazzi giovani e hanno percorsi diversi - ha detto - hanno dimostrato già le loro qualità. Peda ha giocato in prima squadra, Corona deve ancora affacciarsi ai grandi ed è qua per far vedere quello che vale. Appena si troverà la situazione ottimale dovrà andare a fare esperienza".

Il gruppo rosanero, ovviamente, non è completo ma Dionisi non ha dubbi sul fatto che presto arriveranno dei rinforzi per alzare il tasso tecnico e qualitativo della rosa: "La speranza di ogni allenatore è quella di avere la squadra pronta in ritiro - ha sottolineato - ma i rinforzi arriveranno. Ho chiesto disponibilità e motivazione, chi non ne ha si faccia da parte. Chi arriva dovrà averne: chi farà parte del Palermo avrà certamente dimostrato di essere all’altezza di questa squadra. Sto trovando il giusto atteggiamento in chi ha già indossato la maglia del Palermo. Col tempo arriveranno i ragazzi nuovi per aggiungere qualcosa. In questi quattro anni questa squadra è cresciuta, adesso bisogna cercare di fare un altro pezzettino, serve continuità. Chi arriverà dovrà portare ulteriore qualità. Gomis è un giocatore importante e alza la soglia della competizione, rientra in quest’ottica. È un portiere di livello, con la società abbiamo deciso di aumentare il livello competitivo della squadra anche in questo reparto. Questo, in realtà, è l’obiettivo che abbiamo in tutti i reparti, le idee sono abbastanza chiare. Saric può essere un valore aggiunto, qui già ha giocato: è un ex nuovo, doveva rientrare il 6 luglio ed è tornato tre giorni prima per aggregarsi dal primo giorno al resto dei compagni. Certamente in quanto a disponibilità ha dato un bel messaggio - ha concluso - deve continuare a dimostrare, sono contento del suo apporto e dovrà continuare a farlo”.