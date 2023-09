Di Francesco: "Papà mi ha detto che Palermo è la scelta giusta, devo una cena a Soleri"

Si è presentato di fronte al suo nuovo pubblico con un gol, lasciando intravedere tutte le sue qualità: Federico Di Francesco ha esordito con la maglia rosanero nel match contro la Feralpisaló ed è subito andato a segno. Oggi, allo stadio Renzo Barbera, è stato presentato ufficialmente.

“Ringrazio la società per avermi voluto con determinazione - ha detto l’esterno rosanero - i compagni mi hanno accolto subito bene. Con molti avevo già giocato e con altri ci siamo incrociati sui campi, mi sono già integrato. Con Ceccaroni, oltre ad essere stati compagni, abbiamo anche fatto le vacanze insieme: mi ha parlato benissimo della città. Ringrazio anche i tifosi, il calore di questa piazza l’ho percepito da subito. Gli stimoli e l’ambizione sono la cosa più importante, la società vuole tornare in serie A. In più la proprietà è una delle più forti, se non la più potente, al mondo nell’ambito calcistico”.

Il calciatore ha rivelato, inevitabilmente, di aver parlato col papà (Eusebio, attuale allenatore del Frosinone, ndr) della scelta di Palermo: “Con lui mi confronto su tutto. Anche su questo mio nuovo trasferimento: mi ha detto che ho fatto la scelta giusta. Lui ha affrontato il Palermo in passato e ha percepito la grandezza di questa piazza”.

Di Francesco poi si è soffermato sulla settimana appena passata, piuttosto frenetica: “La settimana scorsa è stata particolare. Il cambiamento porta chiaramente più stress, ho fatto più viaggi che allenamenti. Avevo delle incognite, ma quando col pullman della squadra sono arrivato al Barbera ho avuto sensazioni positive e avevo la speranza di entrare. E’ stato emozionante, l’esordio migliore che potessi desiderare. Ho dedicato il gol a mia moglie e i miei figli che sono a Lecce”.

La concorrenza in avanti e la pressione della piazza saranno uno stimolo in più per Di Francesco: “La pressione fa parte del calcio - ha precisato il giocatore - io non sono un fenomeno, sono un giocatore che rende se si allena bene e spinge al 100%. Mi concentro solamente sulla partita che verrà senza dare ascolto alle pressioni. Per me ha maggiore importanza il concetto di “noi” che quello di “io”: l’obiettivo di squadra viene prima di tutto. Anche perché gli obiettivi personali passano sempre dal raggiungimento di quelli collettivi”.

Chiusura dedicata al campionato di serie B, complicato e indecifrabile: “Il campionato di B è duro, livellato ed equilibrato. Noto entusiasmo in moltissime squadre, il Catanzaro e il Modena sono partite bene. Sicuramente le formazioni retrocesse dalla A hanno più chances, per organico e forza economica. Ci siamo anche noi, naturalmente. Serve equilibrio nei giudizi e durante la stagione, soprattutto in una piazza come questa: certamente arriveranno dei momenti di difficoltà, speriamo pochi, ma occorre restare tutti uniti e compatti”.

Infine una battuta sull’assist di Soleri, perfetto per la sua conclusione vincente all’esordio: “Il passaggio di Soleri? Gli devo una cena, gliel’ho detto. Nessun attaccante avrebbe fatto quel passaggio - ha scherzato Di Francesco - mi ha detto che voleva farmi un regalo”.