Palermo, Corini non si nasconde: "Vogliamo la promozione, abbiamo una grande occasione"

“L’ambizione è quella di arrivare in Serie A e lotteremo fino alla fine”. Eugenio Corini, dal ritiro di Ronzone, minuscolo comune in provincia di Trento, non usa giri di parole per delineare l’obiettivo stagionale del Palermo: il Genio è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di lavoro in Trentino Alto Adige.

L’allenatore rosanero ha affrontato diverse tematiche: dal sistema di gioco al calciomercato, dal recupero degli infortunati alle caratteristiche che la squadra dovrà mettere in campo. “Vestire la maglia rosanero vuol dire sempre responsabilità - ha esordito - perché rappresentiamo una città importante. L’anno scorso è iniziato un percorso in un modo e poi si è declinato in una maniera diversa. Siamo stati reattivi, abbiamo cambiato tanto a livello strutturale e societario. Abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato e poi abbiamo sognato un upgrade che però non è arrivato. È stato importante capire cosa vuol dire lavorare a Palermo, c’è la volontà di alzare il nostro potenziale. Ambiamo ad un traguardo molto prestigioso che tutti vogliamo raggiungere. Quest’anno ci saranno più potenzialità per essere competitivi. Dobbiamo fare il campionato migliore possibile per ottenere il salto di categoria”.

Il mercato e i nuovi arrivati

“I nuovi arrivati sono giocatori importanti – ha detto Corini – Lucioni e Ceccaroni hanno fatto la Serie A, i B sono sempre stati dominanti e c’era l’idea di migliorare il reparto arretrato. Mancuso ha fatto la serie A, in serie B è sempre stato competitivo e ha già vinto. La società è stata molto brava a individuare Vasic, che è un tuttocampista come si dice nel gergo moderno: sa abbinare entrambe le fasi e attacca molto bene gli spazi. Ha grandi potenzialità dal punto di vista atletico e tecnico. Ha margini di miglioramento importanti. Il ragazzo è forte e pronto: sono sicuro che crescerà con noi. Faccio i complimenti a Rinaudo per aver portato i nuovi ad inizio ritiro, calciatori di valore che alzano il livello. Insigne è un giocatore che ci piace ma è giusto parlarne quando arriverà l’ufficialità, lo vedremo nei prossimi giorni. La squadra ha un potenziale ma si può aumentare, stiamo attenti agli sviluppi del calciomercato, che è iniziato bene. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su qualche nome".

Il sistema di gioco

Corini ha affrontato il capitolo relativo al modulo con cui la sua squadra scenderà in campo nella prossima stagione: "Sul sistema di gioco posso dire che il calcio moderno va sull’occupazione degli spazi, sulle caratteristiche e attitudini. C’è la volontà di avere una squadra dinamica, che sappia lavorare bene in fase di non possesso e sia qualitativa durante il possesso. Capirete, con quelli che arriveranno, che tipo di idea di gioco che ho in testa".

Il recupero degli infortunati

Corini ha poi analizzato le situazioni di Stulac e Di Mariano: il primo era stato recuperato già nel finale della scorsa stagione, il secondo ha lavorato duramente con lo staff per arrivare pronto in ritiro. L'allenatore ha anche svelato un piccolo problema patito da Mateju, nella parte finale dello scorso campionato.

“Stulac? Siamo contenti di averlo recuperato, è tornato a disposizione già nella scorsa stagione anche se non era pronto per il campo. Ha lavorato molto, come Di Mariano in estate. Ha un percorso lungo, di conseguenza dovremo capire il suo stato di forma e come sta a livello psicofisico: ha grandi potenzialità. Con i cinque cambi, con la visione che abbiamo, voglio che tutti si sentano titolari. Ci sarà la possibilità di variare il tema tattico: voglio una squadra propositiva che recupera palla una volta persa”.

Le sinergie col City per operazioni future

Una battuta, poi, su eventuali operazioni “alla Gomes”, grazie alla sinergia col City e su Verre e Tutino, rientrati nelle rispettive squadre: “Giovani dal City? L’anno scorso è arrivato Gomes, c’è attenzione. Verre e Tutino? Sono giocatori molto bravi, non sono fuori del tutto ma la valutazione sarà complessiva e la faremo più avanti”.

Il pubblico rosanero

Il Genio, poi, chiede l’aiuto del pubblico per la campagna abbonamenti, partita già con ottimi risultati: “La tifoseria è il cuore pulsante di ogni società. Chiedo un atto di fede e di amore: più abbonati avremo, più saremo forti. Aver riportato 32 mila persone allo stadio nell'ultima gara è stata una gioia – ha precisato l’allenatore rosanero - siamo usciti con le lacrime dopo il Brescia. Quest’anno abbiamo una grande occasione, sono sicuro che i tifosi ci supporteranno sempre".

Il Palermo di Corini del 2003/04

"Quella fu un'annata importante, il presidente Zamparini aveva la volontà di fare una squadra che lottasse per vincere. A gennaio quella squadra venne ulteriormente rinforzata, la B è una maratona: non sempre, peraltro, vince il più forte sulla carta. Fu una stagione trionfale, un percorso completo: serve una grande visione anche in questa stagione per capire quanto bisogna essere forti per vincere un campionato a Palermo".

Chiusura di conferenza dedicata all’ambizione del pubblico palermitano: “Non mi impaurisce niente. So come spinge il pubblico, anche l’anno scorso è stato difficoltoso far capire il nostro percorso, nonostante fosse ben chiaro. La salvezza era quello che ci era stato chiesto ma Palermo ha un’ambizione forte, straordinaria. Gardini lo ha detto chiaramente: lotteremo per la Serie A. Se siamo pronti alla promozione lo dirà il campionato. So che vogliamo essere competitivi e conosco le responsabilità che ciò comporta”.