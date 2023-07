Si è concluso oggi pomeriggio il pre-ritiro del Palermo in Veneto. I rosanero riprenderanno la preparazione domenica pomeriggio a Ronzone, nel primo giorno del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. Lo comunica il sito ufficiale rosanero. Prima della seduta, alle ore 15.15, l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa.