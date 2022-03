Palermo, con l’Andria mancherà solo De Rose: Massolo verso la riconferma, panchina per Soleri

A tre giorni dalla vittoria del Partenio, il Palermo torna subito in campo per affrontare la Fidelis Andria, penultima forza del girone C di Serie C, con l?obiettivo di continuare la risalita verso le posizioni che portano alla fase nazionale dei play-off: biglietti in vendita al prezzo simbolico di un euro per riempire il più possibile il Barbera. Il tecnico del Palermo Silvio Baldini avrà, al netto di De Rose squalificato, tutti a disposizione. L?allenatore rosanero è orientato a riconfermare tra i pali Massolo mentre potrebbe scattare l?ora di Doda, in ballottaggio con Accardi per il ruolo di terzino. La partita, in programma domani alle 14:30 sarà trasmessa sulla piattaforma ElevenSports.

L?allenatore del Palermo in conferenza stampa ha parlato in prima battuta della condizione della squadra in vista della sfida di domani: ?Non credo che sottovaluteremo l'avversario - ha spiegato - l'unica cosa che chiedo ai ragazzi è di allenarsi con una certa intensità. Siamo rientrati ieri mattina da Avellino, abbiamo dormito benissimo in nave, è stato un viaggio comodo, abbiamo recuperato dalla fatica. Ieri ci siamo allenati non facendo un defaticante, ma per battere la Fidelis. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è di allenarsi pensando di aver perso con l'Avellino e di dover riscattarci. Dobbiamo avere questa voglia di vincere soprattutto perché ci saranno tanti tifosi in più rispetto alle altre volte e quindi bisogna far vedere a loro che noi ci siamo". Sul valore che assume la partita il tecnico si è così espresso: ?Tutti abbiamo la voglia di fare un grande filotto - ha affermato - e di andare più in alto possibile in classifica. Noi abbiamo la convinzione di essere una squadra che può dire la sua contro chiunque, dipende tutto da noi e già domani bisogna dimostrarlo, dopo la vittoria di Avellino noi siamo sempre coi piedi per terra, abbiamo voglia e fame di arrivare in alto?.

Baldini nel parlare delle condizioni di Buttaro ha profilato la corsa a due tra Doda e Accardi per la titolarità sulla fascia destra: ?Buttaro sta bene ma siccome ho tre terzini destri - ha sottolineato - devo scegliere chi far giocare tra Doda e Accardi. Accardi in questo momento è leggermente favorito, ma Doda si è allenato benissimo. Buttaro ha bisogno di fare allenamenti ancora di forza sulle gambe, ma è un giocatore importante. Lui comunque sarà in panchina perché se dovessi cambiare idea, anche se ha fatto un allenamento differenziato, lui sa già tutto e sarà pronto?.

In merito alla scelta del portiere il tecnico ha dato la sua indicazione di massima: ?Sono orientato a riconfermare Massolo - ha spiegato - penso che abbia fatto bene e abbia bisogno di giocare partite per dimostrare il suo valore. Io rimango soddisfatto perché domenica ha fatto due interventi sul calcio di punizione di Aloi e sulla susseguente palla ha bloccato un tiro da fuori area passato in mezzo a tante gambe, e ha dimostrato di avere grandi qualità. Sono orientato su di lui ma fino all'ultimo momento non decido, guardo sempre l'allenamento, poi se ci sono cose che poi non quadrano posso cambiare idea. L'orientamento è quello di inserire ancora Massolo?. Baldini ha successivamente approfondito il tema del dualismo tra i due portieri: ?Per giocare in porta bisogna avere certe caratteristiche. Se scelgo un giocatore vuol dire che le sue caratteristiche sono più consone a quello che sta facendo la squadra. Massolo e Pelagotti sono due bravissime persone, nonostante l'avvicendamento sono amici e in simbiosi. Dico bravo a Pelagotti perché è così che ci si comporta, conta la squadra. Penso che da qui alla fine chi lavora seriamente, ha la possibilità di guadagnarsi il posto, ma vale per chiunque, non solo per loro due. Mi dispiacerebbe se in rosa c'è qualcuno che magari si sente penalizzato, e non ha la forza e l'entusiasmo per reagire. Ai playoff abbiamo bisogno di tutti".

Baldini ha poi annunciato l?esclusione di Soleri dall?11 titolare: ?La partita di Avellino secondo me andava giocata in un certo modo - ha spiegato - e ho messo Soleri dall?inizio, domani preferisco farlo partire dalla panchina, perché so quello che mi può dare e che può spaccare la partita in qualsiasi momento e dare una mano per cambiare le cose in modo migliore?. Tra le possibili alternative c?è anche il rientrante Fella: ?Dico che lui come tutti gli altri giocatori - ha puntualizzato - ha la possibilità di giocare sempre, perché tramite l'allenamento ha la possibilità di dimostrarmi se sono utili o no alla causa del Palermo. Se li vedo andar forte li faccio giocare, non mi innamoro di un giocatore, per fortuna nella vita mi sono innamorato di mia moglie. Nel calcio cerco di osservare con spirito distaccato e premio i giocatori che credono che le cose che fanno siano utili alla squadra?

In chiusura il tecnico si è soffermato sull?apporto dei tifosi sottolineandone l?importanza e confermando il suo obiettivo di conquistarli attraverso il gioco: ?Abbiamo tutti sotto gli occhi la partita tra Real Madrid e Psg in Champions - ha concluso -. Fino a venti minuti dalla fine il Real Madrid non riusciva a venire a capo della situazione e sembrava una partita scontata: appena c?è stato l?errore di Donnarumma tutto lo stadio si è infiammato. Credo che se il Real Madrid non avesse giocato al Bernabeu ma in un qualsiasi altro stadio non sarebbe riuscita quella rimonta. La magia che c'è dentro uno stadio, e quindi la simbiosi tra squadra e tifosi, diventa fondamentale per scrivere cose che rimarranno nella storia. L?ho detto anche ai ragazzi: abbiamo la fortuna di poter far avvicinare la gente allo stadio, dobbiamo giocare per loro perché saranno loro a darci la forza nei momenti di difficoltà per ribaltare le situazioni più difficili. Mi auguro di fare una grande partita soprattutto sotto il profilo del gioco perché solo così puoi fare innamorare la gente, farla sentire orgogliosa di vederli indossare la maglia della loro città. I giocatori e gli allenatori passano, i tifosi rimarranno sempre. Questo è il patrimonio che dobbiamo regalare loro, l?impresa. Per fare l?impresa devi avere una grande forza, ci vuole la magia e la magia te la dà lo stadio pieno che ti fa sentire orgoglioso?.

Qui Palermo

Al netto di De Rose, Baldini avrà la rosa a disposizione. In porta Massolo ha di fatto ricevuto l?investitura da titolare. In difesa con Lancini e Marconi sicuri del posto si profila doppio ballottaggio sulle corsie laterali: a sinistra Giron parte favorito su Crivello, a destra, come affermato dal tecnico, Accardi è davanti a Doda. Sulla mediana Odjer pronto a prendere il posto del capitano rosanero con Dall?Oglio favorito su Damiani. In attacco Floriano è pronto a riprendere posto sulla trequarti assieme a Luperini e Valente con Brunori di punta.

Qui Fidelis Andria

I biancazzurri arrivano all?appuntamento in situazione di emergenza. L?esterno destro Ciotti è squalificato e agli infortuni di Casoli, Benvenga, Tulli e Bortoletti si è aggiunto anche quello dell?attaccante partinicese Matteo Di Piazza. Tutti questi giocatori non saranno della partita: in dubbio anche il centrocampista Bonavolontà. Nel 4-2-3-1 di Di Bari (arrivato a febbraio al posto dell?esonerato Ginestra) a difendere la porta presidiata da Saracco la linea composta da destra verso sinistra da Monterisi, Riggio, Alcibiade e Nunzella. Sulla mediana Bolognese è pronto a prendere il posto di Bonavolontà di fianco a Urso. Sulla trequarti Bubas, Risolo e Gaeta pronti a sostenere Sorrentino.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; Odjer, Dall?Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Bolognese, Urso; Bubas, Risolo, Gaeta; Sorrentino.