Palermo-Como, le probabili formazioni: Lund e Graves non convocati, chance per Aurelio sulla sinistra

Centrare la terza vittoria di fila, la quinta consecutiva al Renzo Barbera: il Palermo di Eugenio Corini vuole ottenere, domani pomeriggio contro il Como, un altro successo. Portare a casa i tre punti avrebbe un’importanza capitale, soprattutto perché in classifica i rosanero aggancerebbero proprio il Como. Confermare il recente trend positivo sarebbe un ottimo viatico per la trasferta del prossimo turno contro la Cremonese.

Inutile negarlo o girarci intorno, la squadra di Corini si gioca tanto nelle prossime due partite. I rosanero arrivano bene a questo match e al Barbera sono attesi 30.000 spettatori: si cerca un nuovo record stagionale, dopo le 29.117 presenze registrate nel match contro lo Spezia. La città sembra essersi infiammata, l’entusiasmo si è riacceso, la passione c’è sempre stata e mai mancherà qui. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere un pomeriggio emozionante in viale del Fante. All’andata il Palermo si fece rimontare al 92’ su rigore, dopo che Graves aveva riportato di testa avanti la squadra. Un 3-3 che lasciò l’amaro in bocca, dopo l’altro 3-3 del Tardini sempre in trasferta.

Domani, chiaramente, sarà tutto un altro match anche perché il mercato ha “cambiato” queste due squadre. Da un lato Ranocchia, Diakitè e Traorè (domani potrebbe esordire), dall’altro Strefezza, Goldaniga, Gioacchini, Nsame e Ballet. Due fortissime proprietà contro, due società che sperano di ritornare molto presto in serie A.

Per Corini qualche dubbio di formazione. Non ci saranno Graves e Lund, infortunati. Il posto dello statunitense verrà preso da Aurelio. "Graves ha preso una botta la scorsa settimana e sente ancora dolore - ha esordito Corini in conferenza stampa - Lund ha subito un sovraccarico e vista la delicatezza del punto abbiamo concordato di non rischiarlo. Speriamo di recuperarlo per la trasferta di Cremona". A centrocampo torna titolare Gomes, Coulibaly stuzzica la mente del Genio. Il senegalese potrebbe rivelarsi molto utile a centrocampo, in fase di rottura. Ranocchia è, ormai, intoccabile. Segre vive un ottimo momento di forma ma è con lui che si profila il ballottaggio che coinvolge Coulibaly.

"Da parte loro mi aspetto possa giocare un calciatore - precisa Corini - ma non vi dico chi. A parte questo penso daranno continuità a quanto fatto, la mia idea di formazione comunque non cambia". In avanti Brunori guiderà l’attacco, per gli esterni è tutto aperto: Traorè insidia Di Francesco ma la sensazione è che sia l'ex esterno del Lecce a spuntarla. Di Mariano prova a soffiare la maglia da titolare ad Insigne. Il palermitano appare in pole position, il napoletano potrebbe accomodarsi in panchina.

"Sarà una partita oggettivamente importante - ha precisato il Genio - sono davanti a noi in classifica di soli tre punti. I ragazzi hanno avuto il merito di riportare l'entusiasmo, lo stadio ci darà la spinta ma dovremo avere il giusto equilibrio perchè sarà una partita tattica. Non credo ci saranno grandi variazioni nel Como - ha concluso - con il mercato si sono rinforzati e i nuovi si sono integrati al meglio".

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Ioannou; Baselli, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

Qui Como

Osian Roberts, allenatore del Como, ha parlato alla vigilia della gara contro i rosanero. Il tecnico ha analizzato l’avversario, che gode di grande considerazione in casa Como. “Ogni gara è un big game, una partita importante – ha affermato -. Siamo noi a metterci pressione, per giocare bene, e dobbiamo farlo ogni weekend. Ovviamente rispettiamo Palermo, così come ogni squadra di questo torneo. Sabato respireremo una grande atmosfera, sono queste le partite che tutti si aspettano e che tutti vogliono giocare. I calciatori non vedono l’ora di entrare in campo, il clima sarà molto caldo. Per ogni squadra si studia un assetto differente, ma il Como deve fare la sua partita e lavorare con i suoi principi”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Claudio Gomes, con la gara di domani, festeggerà le 50 presenze in maglia rosanero. Sono 47 i precedenti totali tra Como e Palermo: 17 vittorie rosanero, 19 pareggi e 11 affermazioni del Como. I lombardi hanno vinto una sola volta al Barbera: era la stagione 1976/77, serie C. La gara finì 3-0 per il Como.

Gli ultimi 3 confronti tra le due squadre sono terminati tutti in parità. Eugenio Corini, da capitano del Palermo, nella stagione 2003/04 (quella della promozione in A), segò due reti al Como: entrambe le marcature vennero realizzate su rigore.

Il Palermo va a caccia del pokerissimo di vittorie in casa: 5 successi consecutivi al Barbera non si registrano in B dalla stagione 2003/04. Al termine di quell’annata i rosanero tornarono nella massima serie. Nelle ultime 4 sfide casalinghe il Palermo ha segnato ben 13 reti di fronte al proprio pubblico.

Il Como, nelle ultime 6 gare, ha ottenuto 4 vittorie. La sconfitta casalinga contro l’Ascoli ha interrotto una serie molto positiva dei lombardi.

Strefezza, quando era giovanissimo, ha vissuto un periodo di prova con i rosanero: era il 2016, l’allenatore era Ballardini e venne prevalentemente aggregato alla Primavera di Bosi. I rosanero, però, lo scartarono alla fine del periodo. Il suo bisnonno è siciliano, originario di Riesi.

Nel Como un ex rosanero: si tratta di Edoardo Goldaniga. Il difensore segnò in Genoa-Palermo 3-4 nella stagione 2016/17, in occasione dell’unica vittoria del Palermo targato Corini in serie A.