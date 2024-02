Il Palermo prepara l'aggancio al Como, Nedelcearu chiama a raccolta i tifosi: "Voglio il Barbera pieno"

“Contro la FeralpiSalò è arrivata una grande vittoria, importantissima: era da tanto che cercavamo la vittoria in trasferta, da quattro mesi non ci riuscivamo". Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo, in un'intervista al sito ufficiale commenta così la fondamentale vittoria di Piacenza. Il calciatore si proietta già alle prossime due sfide, cruciali per sperare nella promozione diretta, contro Como e Cremonese.

"Siamo felici del successo perché adesso ci aspettano due partite importantissime - ha detto Nedelcearu - e il nostro obiettivo è sempre quello di vincere ogni gara. Sono contento delle mie prestazioni, nelle scorse partite abbiamo preso pochi gol: io sono un difensore ed è questo il mio obiettivo. Personalmente posso migliorare ancora molto”.

Il giocatore poi analizza la partita di sabato pomeriggio al Barbera: “Contro il Como è uno scontro diretto importantissimo, all’andata siamo andati vicinissimi alla vittoria, adesso in casa con il nostro stadio e i nostri tifosi dobbiamo vincere. A Piacenza sembrava che giocavamo in casa, ci aspettiamo un Barbera pieno. I tifosi sono importantissimi, questo ci aiuta a spingere di più. Speriamo che i tifosi rimangano sempre vicino a noi. La classifica è corta, ma noi, come dice il mister, procediamo step by step. I nuovi arrivati? Sono molto forti - ha concluso il romeno - da quando sono qui abbiamo fatto sentire loro la nostra vicinanza”.