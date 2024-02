C'è Palermo-Como, le raccomandazioni della polizia ai tifosi: "Venite in anticipo per evitare ritardi agli ingressi"

Tutto pronto per Palermo-Como, in programma per oggi pomeriggio al Barbera alle 16.15. E arrivano le raccomandazioni dalla questura. "In relazione all’incontro di calcio - si legge in una nota della polizia - la questura di Palermo ritiene utile diramare indicazioni ed informazioni, funzionali all’ordinato afflusso degli spettatori all’interno dello stadio. Considerata la significativa affluenza dei tifosi, si è ritenuto di agevolare l’afflusso anticipando l’apertura dei cancelli alle ore 13.30".

Dalla polizia aggiungono: "Si consiglia di giungere nei pressi dell’area dell’impianto sportivo per tempo e con buon margine di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’incontro al fine di evitare congestioni per la viabilità e ritardi nei necessari controlli dai quali deriveranno ingressi ritardati allo stadio. Saranno, inoltre, effettuati accurati e serrati controlli dei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Si segnala che, chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata privo di tagliando, verrà invitato ad uscirne".