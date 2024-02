Palermo show davanti a 30 mila tifosi, Como annichilito con un secco 3-0: rosa ad un punto dalla seconda

Il Palermo si regala un pomeriggio da sogno: di fronte a più di 31.000 spettatori la squadra di Eugenio Corini batte con un netto 3-0 il Como e si porta ad un solo punto dalla Cremonese seconda (in attesa di Venezia-Modena che potrebbe posizionare i lagunari, in caso di successo, secondi a quota 47 punti). Prestazione sontuosa dei padroni di casa, gara preparata magistralmente dal tecnico Corini che può festeggiare come ai vecchi tempi. Quinta vittoria di fila al Barbera (un filotto così non si registrava in B dal 2003/04, anno della promozione in A) e terza consecutiva: un ruolino di marcia che alimenta i sogni dei palermitani. Dopo 35 minuti di marca lombarda, i rosanero trovano il vantaggio con capitan Brunori. Nella ripresa è Ranocchia, al terzo gol in 4 gare, a firmare il raddoppio. Ad otto minuti dalla fine è Di Francesco a chiudere i conti, sfruttando uno schema ben riuscito avviato da Brunori su calcio di punizione. Prestazione convincente di tutto il gruppo rosanero: tutti hanno contribuito ad una vittoria di straordinaria importanza.

Le scelte iniziali

Corini costretto a schierare Aurelio al posto dell’infortunato Lund, in attacco Di Mariano preferito ad Insigne. A centrocampo torna Gomes insieme a Ranocchia e Segre, fresco vincitore del premio come miglior giocatore del mese in serie B. Superato il record stagionale di presenze al Barbera, risalente al match casalingo contro lo Spezia dello scorso 23 ottobre: si gioca di fronte a 31.211 spettatori.

Nelle battute iniziali è il Como a tenere il pallino del gioco: la squadra di Roberts palleggia bene alla ricerca di spazi, i rosanero provano a difendere con ordine. Al 10’ ci prova Gabrielloni con un tiro a giro, palla fuori. Otto minuti dopo Baselli costretto ad uscire per infortunio, il duo Roberts-Fabregas inserisce Kone. La linea del Como è molto alta e i rosanero faticano ad uscire con la costruzione della manovra. Gara molto tattica e anche piuttosto spezzettata dai falli, il ritmo di gioco ne risente. Alla mezz’ora ci prova Verdi su calcio piazzato, conclusione fuori misura. La squadra di Corini non riesce a produrre gioco, il Como schiaccia i rosanero. Al 31’ Gabrielloni buca Pigliacelli e segna ma il centravanti avversario parte in offside e il collaboratore di Aureliano sbandiera: anche il check al Var conferma la decisione. Al 35’, al primo vero affondo e al primo tiro in porta i rosanero si portano in vantaggio: sgasata di Di Mariano sulla corsia di destra, palla in mezzo per Brunori che con una precisa zampata beffa Semper. Un minuto dopo miracolo di Pigliacelli su conclusione velenosa di Kone. Al 40’ rete annullata a Brunori, il tap-in del capitano su respinta corta di Semper arriva in posizione irregolare. Poco dopo forte conclusione di Ranocchia, su bel recupero di Aurelio: Semper dice di no e sulla ribattuta ci prova ancora Brunori. Gli uomini di Corini, galvanizzati dal vantaggio, pressano alti e il Como va in difficoltà. Al 46’ secondo infortunio per il Como: esce in barella, così come Baselli, anche Kone. Al suo posto entra Abildgaard. La prima frazione di gioco termina sul parziale di 1-0 in favore dei rosanero, un ottimo primo tempo da parte degli uomini di Corini: cinici e spietati, bravi a difendere con grinta e a saper soffrire compatti.

La ripresa

Ad inizio ripresa i rosa potrebbero raddoppiare: Gomes, servito da una magia di Ranocchia, scarta Semper ma a porta sguarnita non calcia e serve Di Francesco, che non riesce a concludere. Gli ospiti rispondono con una secca conclusione dalla distanza di Abildgaard, la palla sibila accanto al palo. Al 62’ il Barbera esplode perché arriva il raddoppio di Ranocchia: il numero 14 ribadisce in rete una corta respinta della difesa e fa impazzire il pubblico. Terza rete in quattro presenze per l’ex centrocampista dell’Empoli. Roberts effettua tre cambi, esaurendo le sostituzioni a disposizione: dentro Chajia, Ballet e Nsame; out Verdi, Curto e Gabrielloni. Corini risponde con Coulibaly e Vasic, al posto di Ranocchia e Di Mariano. Al minuto 81 apoteosi rosanero: schema stellare su calcio di punizione battuto da Brunori e Di Francesco batte Semper per la terza volta. Al 90' esordio di Chaka Traorè, al posto di Segre. Nel finale il Como prova ad accorciare le distanze ma la difesa rosanero regge perfettamente.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Diakité 7, Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 6,5, Aurelio 6,5; Ranocchia 7,5 (72’ Coulibaly 6), Gomes 7, Segre 7,5 (90’ Traorè sv); Di Mariano 7 (72’ Vasic 6), Brunori 7,5 (84’ Soleri sv), Di Francesco 7 (84’ Insigne sv). Allenatore: Corini 7,5.

COMO (4-2-3-1): Semper 5,5; Curto 5,5 (69’ Ballet 6), Goldaniga 5,5, Barba 5,5, Ioannou 6; Baselli sv (18’ Kone 6,5 (46’ Abildgaard 6)), Bellemo 5,5; Strefezza 5,5, Verdi 5,5 (69’ Chajia 6), Da Cunha 5,5; Gabrielloni 5,5 (69’ Nsame 6). Allenatore: Roberts 5,5.

Arbitro: Aureliano (Bologna) 6.

Ammoniti: 11’ Bellemo, 54’ Curto, 66’ Di Mariano, 86’ Ballet.

Reti: 35’ Brunori, 62’ Ranocchia, 82’ Di Francesco.

Spettatori: 31.211 (12.603 abbonati, 18.608 biglietti venduti).