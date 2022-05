Un emissario dello sceicco Mansour al Barbera per "studiare" il Palermo nel match contro la Triestina

Serie C Girone C

Sono passi decisamente in avanti quelli che si registrano sul fronte della trattativa tra il Palermo e il City Football Group per l'ingresso della società rosanero nella galassia della holding facente capo allo sceicco Mansour, membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti.

Quest'oggi, mentre è in corso la fase di due diligence da parte del City Football Group, il presidente del Palermo Dario Mirri ha infatti incontrato presso lo stadio Renzo Barbera Brian Marwood, ex calciatore inglese e membro del gruppo operativo della holding in quanto managing director of Global football: ovvero il coordinatore tecnico delle squadre presenti all'interno della galassia Citizens.

Stando a quanto riportato da diverse testate Marwood, arrivato in città nella giornata di ieri, stasera sarà presente allo stadio per assistere a Palermo-Triestina. Dopo settimane di rumours e indiscrezioni il City Football Group si è dunque palesato in città, segno del fatto che la volontà di acquistare il club rosanero sia qualcosa di ormai tangibile.