Palermo-City Football Group, la trattativa entra nel vivo: 10 milioni per l'acquisto del club

Il Palermo è sempre più vicino ad entrare nella galassia City dello sceicco Mansour. A due settimane dalla notizia dell'interessamento da parte del City Football Group la trattativa tra le parti si è improvvisamente accesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo portale la holding facente capo al principe emiratino proprietario del Manchester City ha avviato la due diligence propedeutica all'acquisto del club per un affare la cui cifra si attesta sui dieci milioni di euro.

Il giornalista sportivo specifica inoltre che l'operazione non è legata ad un eventuale promozione in Serie B del club rosanero. Quello scenario configurato alla vigilia di Pasqua che ad alcuni sembrava un sogno, ad altri una boutade, in realtà potrebbe prendere forma in tempi relativamente brevi.