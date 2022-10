Crisi Palermo, Corini vede il bicchiere mezzo pieno: "Non è un passo indietro, meritavamo i tre punti"

“Sapevamo che il Cittadella ha certi principi di gioco, certe attitudini. Abbiamo provato a giocare, la voglia di proporre c’è stata. In due/tre situazioni potevamo segnare. Non lo ritengo un passo indietro, se si parla della prestazione secondo me c’è stata ancora una crescita". Eugenio Corini, dalla sala stampa del Renzo Barbera, ha analizzato il match contro il Cittadella: un pareggio deludente, anche se l'allenatore rosanero prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Dobbiamo lavorare, siamo consapevoli delle difficoltà e del fatto che non vinciamo da tempo: i fischi li comprendiamo. Oggi abbiamo cercato, e trovato, più intensità- ha commentato Corini - La squadra ci ha provato sino alla fine". Corini, nonostante tutto, ha intravisto la volontà di reagire da parte dei suoi calciatori: "Vedo la voglia di reagire, lavoriamo affinché la vittoria arrivi il prima possibile - ha dichiarato il tecnico -. Rimane qualche difetto strutturale sul quale stiamo lavorando, dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione. Siamo consapevoli che è un momento delicato, accettiamo i fischi e lavoriamo per spostare l’inerzia dalla nostra parte”.

Esordio in maglia rosanero per Devetak, che in estate era arrivato infortunato: "Devetak è un giocatore che deve migliorare sotto l’aspetto della condizione- ha proseguito Corini -. Cercavo maggiore fluidità e lui devo dire che ci ha dato più sviluppo e velocità nella manovra. Stiamo cercando di portare più giocatori davanti la porta, possiamo farlo meglio – prosegue -. Ma nel fare la valutazione teniamo in considerazione la capacità difensiva della squadra avversaria. Abbiamo provato ad inserire giocatori sempre più offensivi, la squadra dal punto di vista mentale è stata molto compatta e solida. Il peso della vittoria che manca c’è, ma ripeto che vedo la voglia di reagire”.

Infine, Corini ha concluso soffermandosi sull'infortunio di Elia: il calciatore ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. “Per Elia si tratta di una distorsione al ginocchio - ha detto l'allenatore rosanero - Questo devo dire che ci preoccupa un po’, speriamo che vada bene come l’ultima volta”.

Anche Nicola Valente, che oggi ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, ha commentato il pareggio casalingo: "“C’è tanta delusione, perché comunque era una partita che avevamo in pugno - ha dichiarato Valente - Abbiamo creato tanto ma ci gira male: in queste due partite abbiamo dimostrato di esserci. È un momento delicato, i risultati non arrivano. I tifosi sono delusi, è chiaro: dobbiamo trasformare i fischi in applausi. Potrà sembrare una frase fatta ma io so che i tifosi ci sono sempre. Non meritiamo questa classifica, ne verremo fuori”.