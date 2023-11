Il Palermo non tira mai, il Cittadella passa al 97': applausi ironici al gol e Corini contestato

Il Palermo di Eugenio Corini perde in casa contro il Cittadella: al Renzo Barbera i rosanero sconfitti 1-0, al termine di una gara veramente brutta. E' la rete di Pandolfi, di testa al 97', a regalare tre punti meritati ai veneti. Il peggior Palermo della stagione: la sterilità in zona d’attacco è emersa impietosa. I rosanero quasi mai veramente pericolosi, imprecisi, lenti e compassati. Nel primo tempo gli esterni, Di Mariano e Insigne, non sono riusciti a lasciare un segno; nella ripresa Valente e Mancuso hanno provato ad alzare il ritmo, invano. Un giro palla infinito, senza profondità e verticalizzazioni: impossibile creare vere occasioni da gol con questo tipo di gioco. Una sconfitta molto deludente, che induce serie riflessioni: il pubblico contesta la gestione Corini a fine partita, cori contro l'allenatore e fischi assordanti ai calciatori.

Il primo tempo

Corini, oggi squalificato e sostituito dal vice Lanna, schiera Marconi al posto dell’infortunato Ceccaroni. Sulla sinistra c’è la novità Aurelio dal primo minuto, conferme a centrocampo per Coulibaly, Stulac e Gomes. In avanti con capitan Brunori tornano Insigne, dopo la panchina contro il Brescia, e Di Mariano. Gorini schiera due trequartisti, Vita e Cassano, a supporto di Pittarello.

I rosanero iniziano la gara con un preciso giro palla, tanti tocchi compongono una manovra piuttosto elaborata. La squadra di Gorini aspetta, provando a ripartire in contropiede. I rosanero fanno tutto bene sino ai venti metri, poi la luce si spegne: la difesa veneta è sempre ben schierata e gli uomini di Corini sono spesso costretti a calciare da fuori area, senza precisione. Le catene di destra e di sinistra sembrano funzionare meglio, anche se i meccanismi rimangono ancora da collaudare. Manca un po’ di pulizia nel fraseggio, il guizzo che finalizza la manovra. Al 44’ è ancora Coulibaly a sfiorare il gol: su conclusione di Insigne deviata dalla difesa la palla si impenna e il senegalese stacca bene, palla alta di poco. Il primo tempo termina sul parziale di 0-0: i rosa fanno la partita ma non riescono ad essere particolarmente incisivi in attacco.

Il secondo tempo

Ad avvio ripresa Gorini sostituisce Amatucci, ammonito, con Pandolfi. Nelle battute iniziali della seconda frazione Pittarello calcia da dentro l’area verso la porta di Pigliacelli, il portiere rosanero respinge bene. Al 60’ Lanna inserisce Valente e Mancuso, out Insigne e Di Mariano. Insufficiente la prova dell’esterno napoletano, raramente pericoloso e dentro la manovra: il suo apporto sta mancando moltissimo in questo avvio di stagione. Al 66’ fuori anche Stulac e dentro Segre: si cerca più ritmo ed intensità dalla panchina. Poco dopo è il Cittadella a rifarsi vivo: conclusione alta di Cassano che mette paura a Pigliacelli. Il gioco, interrotto all’inizio della ripresa per diversi minuti a causa di problemi di comunicazione tra l’arbitro e la sala Var, rimane particolarmente spezzettato: tanti falli in campo. La manovra rosanero resta sterile, poco movimento in avanti e poche idee: difficile rendersi veramente pericolosi senza brillantezza. Il Barbera inizia a fischiare, il pubblico vorrebbe maggiore intensità dalla squadra rosanero. All’81’ altri due cambi: fuori Coulibaly, il migliore, dentro Henderson; out anche Aurelio, al suo posto Lund. Fabbri assegna nove minuti di recupero, troppe le interruzioni nella ripresa. Al 97' il Cittadella passa con un colpo di testa di Pandolfi: conclusione precisa che si insacca all'angolino. Il pubblico esulta ironicamente, poi fa sprofondare i giocatori con fischi assordanti.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5,5, Lucioni 5,5, Marconi 5,5, Aurelio 5,5 (81’ Lund sv); Coulibaly 6,5 (81’ Henderson sv), Stulac 5,5 (66’ Segre 5), Gomes 5,5; Insigne 5 (60’ Valente 6), Brunori 5, Di Mariano 5,5 (60’ Mancuso 5,5).

Allenatore: Lanna (Corini squalificato) 5.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati 6; Salvi 6, Pavan 6, Negro 6 (73’ Angeli 6), Carissoni 5,5; Carriero 5,5 (81’ Kornvig sv), Branca 6, Amatucci 5,5 (46’ Pandolfi 7); Vita 6, Cassano 5,5 (69’ Mastrantonio 6), Pittarello 6 (69’ Maistrello 6).

Allenatore: Gorini 6,5.

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna) 6.

Ammoniti: 8’ Amatucci, 55’ Salvi, 99' Segre, 99' Branca.

Reti: 97' Pandolfi.

Spettatori: 18.402 (12.603 abbonati, 5.799 biglietti venduti).