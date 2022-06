Palermo verso la galassia City, lo sceicco Mansour accelera: firma attesa per la prossima settimana

Accelera la cessione del Palermo calcio, fresco di promozione in serie B. Secondo quanto appreso, scrive Milano Finanza, nei prossimi giorni - probabilmente all'inizio della prossima settimana - il club rosanero, assistito dall'advisor Lazard, firmerà l'accordo di vendita con il City Football Group, la holding inglese che fa capo allo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City.

Non avrebbe mosso nulla, dunque, il recente interessamento di James Pallotta, ex patron della Roma desideroso di rientrare nel mondo del calcio italiano. Il riserbo resta alto, tanto da non far trapelare ancora se e in che percentuale l'attuale presidente e proprietario della squadra siciliana, Dario Mirri, resterà nella compagine azionaria.

Che i tempi per la cessione fossero maturi l'aveva anticipato già nei giorni scorsi PalermoToday che aveva dato per fatto l’accordo, anche in caso di mancata promozione in Serie B. I dettagli sono ancora top secret. Perché nel contratto ci sono delle clausole di riservatezza con penali economiche importanti. Ecco perché dalla società rosanero non trapela nulla. Troppo presto invece per parlare di mercato. Di sicuro invece c'è che gli sceicchi vogliono dare un'accelerata importante sulla costruzione del centro sportivo di Torretta.