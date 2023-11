Corini punta il Catanzaro e smentisce tensioni interne: "Liti tra giocatori? Minchiate"

Potrebbe essere l'ultimo treno, l'ultima chiamata per smentire una crisi oggettiva e un'involuzione preoccupante. Domani sera al Renzo Barbera il Palermo affronta il Catanzaro di Vivarini, in un match che assume i contorni di una gara da dentro o fuori. Sì, perchè la piazza palermitana pretende una risposta concreta, sul campo, per invertire il recente trend negativo. Cinque punti conquistati in sei partite rappresentano un ruolino di marcia piuttosto allarmante, da zona playout. I rosanero, invece, puntano ad essere competitivi per la promozione in serie A.

Alla vigilia del match Eugenio Corini ha confermato che il suo gruppo è unito, compatto. "Problemi nello spogliatoio? Sono minchiate", ha tuonato l'allenatore rosanero smentendo in maniera secca presunte liti all'interno dello spogliatoio. "Se non avessi lucidità o energia da trasmettere ai miei giocatori non sarei qui. So che c’è il tempo per rimediare e tornare quelli di inizio stagione - ha puntualizzato Corini - in Italia ed a Palermo in particolare c’era l’abitudine di cambiare tecnico, il City Group ragiona diversamente e questa è anche una rivoluzione culturale a cui magari la gente non era abituata. Sento la fiducia dalla società e dai miei calciatori e questo mi dà forza e stimoli per fare sempre il massimo".

Il Genio si è soffermato anche sul problema infortuni: i tanti calciatori ai box hanno impedito al tecnico di avere a disposizione l'intero organico. "La situazione sta migliorando - ha precisato Corini - noi comunque stiamo facendo delle riflessioni. È stato un momento delicato. C’è grande confronto e voglia di capire. Mi dà fastidio non poter disporre di tutto l’organico a disposizione, dà fastidio a qualsiasi allenatore non poter contare sui giocatori. Stiamo lavorando per recuperare tutti".

Corini ha anche parlato della questione dei campi a Torretta, relativamente alla quale qualche settimana fa aveva dichiarato come fosse fisiologico un adattamento alle nuovi superfici. "I terreni di Torretta saranno belli quando saranno assestati - ha detto Corini - è normale che ci sia un adattamento al campo. Stiamo capendo come usare i campi, mantenendone uno buono e curando l'altro. Saremmo stati felici di continuare il nostro percorso a Torretta, al Barbera il prato è buono. Lo rovineremo un po', sicuramente, ma abbiamo tutte le strutture necessarie".

L'allenatore riflette sulla formazione da schierare domani sera. Lucioni è in dubbio vista la sindrome influenzale che lo ha colpito ma la sensazione è che il centrale di Terni possa partire dal primo minuto. A centrocampo Claudio Gomes è sicuro del posto, come confermato da Corini. Con lui dovrebbero giocare Coulibaly e Segre, con Stulac in panchina ed eventualmente pronto a subentrare nella ripresa. In avanti certi di una maglia Di Mariano e Brunori, probabile impiego dal primo minuto per Di Francesco, al rientro dall'infortunio muscolare. "Di Francesco rientra e avrà un taglio di partita corto", ha detto l'allenatore: se non dovesse essere considerato dal primo minuto al suo posto giocherebbe Valente.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

Qui Catanzaro

“Sarà una partita proibitiva, contro una squadra fortissima che è stata allestita per traguardi importanti", ha dichiarato Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro. “Il fatto che il Palermo venga da risultati poco gradevoli per loro ci fa capire che il Palermo alzerà il livello dell’intensità - ha precisato il tecnico - sono sicuro che metteranno in campo caparbietà e cattiveria. Sarà una squadra determinata e concentratissima, noi dovremmo avere altrettanta organizzazione”.

Statistiche, precedenti e curiosità

L’ultimo precedente al Barbera, in serie B, tra le due formazioni risale al mese di aprile del lontano 1986: il match finì 1-0.

Venti precedenti in Sicilia, i calabresi hanno vinto soltanto una volta: il blitz risale al match di serie C del febbraio 2021. Reti di Floriano, Verna e Martinelli: fu l’ultimo match casalingo di Boscaglia prima dell’esonero avvenuto dopo il ko di Viterbo. Nella stagione successiva, al Barbera, nel settembre 2021 pari senza reti con un rigore fallito da Brunori.

Entrambe le squadre sono appaiate a quota 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I rosanero hanno segnato 19 gol subendone 11 mentre il Catanzaro ne ha realizzati 22 e ne ha presi 18. Si affrontano la migliore difesa (Palermo, 11 reti subite) e il secondo miglior attacco del campionato (Catanzaro, 22 gol all’attivo).

I giallorossi hanno perso le ultime due gare esterne di misura a Como e Venezia. Il bottino è di 11 punti in virtù di 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte con 10 gol fatti e 9 presi. Sfida inedita per Corini contro i calabresi: in carriera l’allenatore bresciano non ha mai incrociato i giallorossi. Corini, invece, ha affrontato già Vivarini ed è imbattuto: una vittoria e tre pareggi lo score. Vivarini ha incrociato i rosanero 4 volte in carriera: bilancio che vede due pareggi e due sconfitte per l’attuale tecnico del Catanzaro.

Donnarumma è stato giocatore di Corini a Brescia, è stato promosso in A con lui e con lo stesso tecnico bresciano ha esordito in A.