Palermo-Catanzaro, Corini non pensa alle dimissioni: "Io vado avanti, la società farà le sue riflessioni"

"Ho parlato con Rinaudo e Gardini a fine gara: ho l’energia e la forza per andare avanti, credo in questi giocatori. La volontà mia è quella di andare avanti, spingerò al massimo perché questa per me è una grande occasione e farò tutto sino a quando mi sarà data l’occasione. Naturalmente, la società farà le sue valutazioni". Eugenio Corini, allenatore del Palermo, commenta così la sconfitta casalinga rimediata dai suoi contro il Catanzaro. La squadra non è riuscita ad invertire il trend negativo delle ultime giornate: 5 punti in 7 giornate, troppo poco per tenere fede agli obiettivi dichiarati di inizio stagione.

"Il risultato non è quello che volevamo - ha detto Corini - l’obiettivo non è stato raggiunto. Io ho visto aggressività, volontà di reagire. Abbiamo fatto una partita gagliarda e pagato a caro prezzo delle disattenzioni difensive, poi però la squadra ha saputo rimanere dentro la partita. Ho visto quello che volevo vedere, quello che ci siamo detti durante la settimana è stato messo in pratica".

Corini torna sulla formazione iniziale, con alcune sorprese: "La valutazione sulla formazione titolare è ampia - ha chiarito il tecnico - volevo pressare alto il Catanzaro. L’aria che si respira certamente non è buona, c’erano grandi aspettative su questo match. In questo momento non basta, è evidente. Ci è mancato qualcosa sulle scelte, c’è grande amarezza. Soffriamo tutti di questo trend, comprendiamo la delusione dei tifosi. La squadra, per quello che ha a disposizione in questo momento, sta facendo quello che deve fare. La sconfitta di oggi ci distanzia un po’ dai primi posti, serve lavorare su alcuni aspetti mentali. Dobbiamo lavorare forte - ha concluso l'allenatore - cercare di recuperare gli infortunati e la condizione di alcuni: le risposte possono arrivare solo dal lavoro".

In sala stampa anche Ivan Marconi: il difensore si è soffermato sulla crisi di risultati.

“Volevamo ottenere altro - ha esordito Marconi - il momento non è particolarmente felice: siamo persone fatte di sentimenti, non è facile. Al primo sbaglio siamo penalizzati, anche oggi un mezzo rimpallo ci ha punito. Io non sono stato molto bravo ad intervenire, le loro reti però sono frutto di episodi. Il Catanzaro gioca molto bene, il mister ha provato a dare un’impronta diversa prendendoli alti. Da quando sono qui questo è uno dei periodi meno positivi, anche se in quattro anni ce ne sono stati diversi. Bisogna trovare un equilibrio, dobbiamo tapparci le orecchie, metterci un paraocchi e cercare di ottenere sul campo delle risposte diverse. Dobbiamo isolarci da tutto e da tutti, è giusto che i tifosi decidano di criticarci quando le cose vanno male. La partita di Parma può essere un punto di svolta: se dovesse andar bene potremmo mettere un punto e andare a capo. L’obiettivo è riprendere il cammino, dobbiamo sempre dare il 100% in campo. I confronti interni fanno bene - ha concluso il difensore - ma dobbiamo essere bravi a trasformare le parole in fatti. Invertire la rotta è necessario, non fa piacere a nessuno vivere questo momento: non ci aspettavamo questa flessione, dobbiamo venirne fuori il prima possibile. Sono sicuro che abbiamo tutte le carte in regola per farlo".