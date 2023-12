Sprofondo rosa, il Catanzaro domina e sbanca il Barbera: squadra allo sbando, fischi dei tifosi

Si è spenta la luce, probabilmente in maniera definitiva. Una crisi irreversibile, che appare davvero senza vie d’uscita. Il Palermo di Eugenio Corini cade ancora al Renzo Barbera: il Catanzaro vince 2-1, al termine di novanta minuti in cui i rosanero non sono riusciti ad invertire il trend negativo delle ultime giornate. Iemmello e Biasci mandano al tappeto i padroni di casa, quasi mai pericolosi in zona offensiva: la rete di Stulac ad otto minuti dalla fine non basta per conquistare almeno un punto. La vittoria sembrava l’unico risultato possibile per porre fine ad un momento più che complicato. I rosanero, però, non hanno dimostrato di avere fame.

Anzi, la squadra ha giocato senza mordente, con poche, pochissime idee e, soprattutto, atleticamente in condizioni piuttosto preoccupanti. I calabresi sono apparsi freschi e spumeggianti, sempre primi sui palloni vaganti e rapidi nella costruzione della manovra offensiva. I rosanero, invece, hanno confermato l’andamento delle ultime giornate. Cinque punti in sette gare: dopo Modena il Palermo si è perso e non si è più ritrovato. Le variazioni tattiche effettuate da Corini non hanno prodotto l’effetto sperato: rinunciare a Stulac, inoltre, è sembrato piuttosto azzardato. Il Barbera è diventato, tristemente, terra di conquista per tutti. Gli avversari tendono a replicare la stessa partita contro il Palermo: copertura attenta degli spazi, corsa e ripartenze micidiali. Un leitmotiv iniziato col Cosenza e andato in scena nelle altre gare successive.

Le scelte iniziali, Corini passa alla difesa a 3

Formazione rivoluzionata da Corini, rispetto alle sensazioni della vigilia. Corini opta per un 3-4-3 e rispolvera Buttaro sulla corsia di destra, con una difesa composta da Mateju, Lucioni e Marconi. A centrocampo manca Coulibaly, assente per una sindrome influenzale, e c’è Segre. In attacco spazio a Di Mariano, Mancuso e Brunori. Il Palermo comincia con ritmi alti, pressando rapidamente gli avversari: Mancuso e Di Francesco tendono a stare un po’ più dentro al campo e con questi movimenti il 3-4-3 si traduce in un 3-4-2-1. Al 13’ Katseris sfiora il gol, la difesa rosanero si fa imbucare ma Pigliacelli nega il gol ai calabresi. I rosanero muovono il pallone lentamente, come sempre, e questo rende assai prevedibile lo sviluppo della manovra. Lucioni si ritrova a fare il regista basso, con Stulac in panchina. Rara la ricerca della profondità, nonostante Brunori e Mancuso facciano buoni movimenti senza palla. Al 35’ ci prova Mancuso, la girata del numero 7 è debole.

A un minuto dalla fine il Catanzaro passa in vantaggio: è il bomber Iemmello a firmare il gol dell’1-0, buttando in rete una palla vagante in area. Azione viziata da un brutto pallone perso da Gomes, la sua svirgolata rialimenta la manovra offensiva dei giallorossi. Il primo tempo termina sul parziale di 1-0 in favore dei calabresi: i rosanero rientrano negli spogliatoi tra i fischi. Solito copione in scena al Barbera, con i padroni di casa poco brillanti e abbastanza improduttivi in zona gol.

La ripresa

Ad inizio ripresa entra subito Henderson, al posto di uno spento Di Mariano. Si passa, dunque, ad un 3-5-2. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio della squadra di Vivarini: rete di Biasci, che sfrutta una voragine impressionante della difesa rosanero. Tutto facile per l’attaccante, lanciato in profondità: il numero 28 calcia su Pigliacelli, poi sfrutta un fortunato rimpallo e deposita a porta vuota. Il Palermo è allo sbando totale, i calciatori sbagliano parecchi disimpegni e sono fermi sulle gambe. Il Catanzaro gioca a calcio, i padroni di casa rimangono a guardare il giro palla preciso e rapido dei giallorossi.

Corini effettua un triplo cambio: dentro Di Francesco, Valente e Aurelio; fuori Mancuso, Valente e Lund. Al 62’ ripartenza rapida di Vandeputte e conclusione sul palo del giocatore calabrese. I rosanero sono letteralmente fermi, la differenza di rendimento atletico tra le due formazioni è evidente ed impietosa. Il Catanzaro sfiora ancora il gol con Iemmello, il Palermo è totalmente in balia degli avversari. Al 78’ fuori Gomes, dentro Stulac. E quattro minuti dopo è proprio il play sloveno a riaprire i giochi: cross di Valente e stacco vincente del numero 6. Nelle battute finali i rosanero ci provano sugli sviluppi di calcio d’angolo ma la difesa giallorossa tiene e la formazione di Corini si arrende al risultato del campo. La squadra esce tra i fischi assordanti del pubblico.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-4-3): Pigliacelli 5; Mateju 4,5, Lucioni 5, Marconi 4,5 (58’ Di Francesco 5,5); Buttaro 5, Segre 4,5, Gomes 4,5 (78’ Stulac 6), Lund 5 (58’ Aurelio 5); Di Mariano 5 (46’ Henderson 5), Brunori 5, Mancuso 5 (58' Valente 5,5). Allenatore: Corini 4.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Katseris 6 (67’ Miranda 6), Scognamillo 6, Brighenti 6, Veroli 6; Sounas 6, Ghion 6 (75’ Pontisso 6), Pompetti 6,5, Vandeputte 6,5 (67’ Oliveri 6); Iemmello 7 (75’ Ambrosino 6), Biasci 6,5 (75’ Stoppa 6). Allenatore: Vivarini 7.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli) 6.

Ammoniti: 10’ Di Mariano, 15’ Vandeputte, 60’ Katseris, 69’ Buttaro, 75’ Pompetti, 89’ Stulac, 90’ Oliveri, 90’ Brunori, 91’ Miranda.

Reti: 44’ Iemmello, 49’ Biasci, 82’ Stulac.

Spettatori: 19.492 (12.603 abbonati, 6.889 biglietti venduti).