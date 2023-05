Calciomercato Palermo, lavori in corso: suggestione Vazquez, Brunori prolunga

Manca ancora un mese all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato ma in casa Palermo sono diversi i profili monitorati per rinforzare la squadra. La campagna di rafforzamento passa anche dai rinnovi contrattuali, necessari per conformarsi alla programmazione invocata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini. Il ritiro inizierà il prossimo 9 luglio in Trentino Alto Adige, tra le località di Pinzolo e Ronzone: un sopralluogo da parte dello staff rosanero, con lo stesso Corini, è stato effettuato questa mattina.

Sul fronte rinnovi, il primo in cima alla lista è, certamente, il capitano Matteo Brunori: il contratto del bomber scade nel 2026 ed avrà un prolungamento, sino al 2027. Nei giorni scorsi il numero 9 rosanero ha incontrato il suo agente, Sandro Stemperini, per definire i dettagli. Il matrimonio tra la società di viale del Fante e Brunori, dunque, proseguirà ancora: l’intesa è totale.

Rinaudo intende blindare anche la porta, allungando di un anno il contratto di Mirko Pigliacelli: la scadenza attuale, fissata al giugno 2025, verrà posticipata di un anno. Il portiere, attualmente, è in vacanza ed è stato avvistato a Napoli. Nella capitale, invece, trascorre le ferie Valerio Verre, tornato nella “sua” Roma: il calciatore è in attesa di conoscere il proprio futuro. Anche i contratti di Gomes e Buttaro saranno prolungati rispetto alle loro scadenze.

La settimana scorsa, prima che il tecnico Corini volasse domenica verso Verona per rientrare dalla famiglia, c’è stato un summit di mercato (non al Renzo Barbera) tra il Genio e la dirigenza rosanero. Naturalmente, si è discusso anche delle situazioni legate ai prestiti.

Le più calde sono quelle di Verre e Tutino. Per il centrocampista di proprietà della Samp, fresca di cambio societario (Ferrero ha detto sì a Radrizzani ieri), il riscatto dovrebbe essere fissato intorno al milione di euro. Da quanto filtra, si cercano soluzioni e formule alternative per prolungare la permanenza in rosanero di Verre, senza pagare il milione richiesto dai doriani. Per Tutino la situazione è diversa: la cifra che il Parma richiede è vicina ai tre milioni di euro, anche se la dirigenza emiliana non punta più sul calciatore. Il Palermo, allora, proverà a capire se ci sono i margini per avere uno sconto sul prezzo del cartellino: se ciò sarà possibile, è altamente probabile che Tutino possa vestire la maglia rosanero anche il prossimo anno.

Anche le situazioni di Orihuela, Bettella, Sala, Masciangelo, Elia e Vido sono oggetto di analisi. Per l’uruguaiano, di proprietà del Montevideo (squadra della famiglia City Group) non è improbabile che venga rinnovato il prestito. Masciangelo e Vido non verranno riscattati: il primo non ha convinto, soprattutto per le condizioni fisiche; il secondo, invece, ha segnato soltanto un gol ed il prossimo anno serve alzare notevolmente la qualità per puntare alla promozione diretta in serie A. Per Bettella il Monza chiede 4 milioni di euro, una cifra elevata che probabilmente indurrà i rosanero a non riscattare il calciatore.

Riflessioni in corso su Sala ed Elia: il terzino ha avuto non pochi problemi di natura fisica e questo aspetto pesa moltissimo nell’eventuale riconferma; l’esterno dell’Atalanta, invece, si è infortunato al ginocchio e ha saltato praticamente la stagione. I dubbi sono legati proprio al suo rientro, visto che la squadra avrà bisogno di gente pronta, e subito.

Tornando ai nuovi ingressi in rosa, è probabile che arriveranno sei o sette calciatori: il budget per la campagna acquisti è stato notevolmente alzato rispetto alla scorsa annata. Obiettivo rinforzare la difesa, dove serve esperienza e affidabilità sicura. I nomi di Lucioni e Cistana sono valutati da Rinaudo, anche se ancora è presto per intavolare vere e proprie trattative.

Alcuni calciatori del Cosenza vengono osservati con attenzione: si tratta di Florenzi, Nasti e Brescianini. Resta viva la pista che porta a Matteo Tramoni, esterno sinistro del Pisa che piace molto ad Eugenio Corini.

Da tenere d’occhio anche i calciatori in scadenza: su tutti, Franco Vazquez, il cui contratto scade a fine giugno. Se dovesse centrare la serie A il suo rinnovo sarebbe automatico, di un anno. Il club emiliano ed il Mudo vanno avanti a fari spenti, anche perché servirà capire cosa succederà ai playoff. Ieri sera la squadra di Pecchia si è fatta rimontare clamorosamente dal Cagliari, in trasferta: da 2-0 al 3-2 sardo. Al Tardini la formazione capitanata da Vazquez dovrà invertire il trend.

El Mudo potrebbe anche cambiare aria e non è impensabile sognare un grande ritorno in rosanero. Anche la Cremonese e alcuni club argentini seguono gli sviluppi della vicenda. Durante il match di campionato al Tardini, el Mudo venne fischiato dai tifosi rosanero sugli spalti: il fantasista chiarì poi sui social quanto accaduto, ribadendo il proprio "rispetto e amore" per i colori rosanero. La destinazione Palermo, se Vazquez dovesse decidere di lasciare Parma, con una proprietà forte come quella del City Group sarebbe qualcosa di percorribile. In scadenza, sempre in serie B, anche Kamil Glik (altro ex rosanero) e Luca Ceppitelli del Venezia.

Capitolo uscite: non si esclude una partenza di Valente e un'eventuale cessione in prestito di Edoardo Soleri. Sul fronte portieri, non è scontata in blocco la conferma dei tre: Grotta, classe 2004, vuole giocare e valuta opzioni anche in serie C; Massolo, che non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, ha qualche richiesta dalla serie C e potrebbe considerarla.