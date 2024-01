Calciomercato Palermo, Soleri in uscita: diversi club su di lui

Edoardo Soleri e il Palermo potrebbero separarsi. Il futuro del calciatore romano, probabilmente, sarà lontano dalla Sicilia. Diversi i club interessati ad uno dei beniamini della piazza, la sensazione è che possa partire in questa sessione di mercato. Il giocatore vuole giocare con più continuità e in rosanero appare difficile poter avere un minutaggio maggiore. L’entourage del giocatore sta valutando diverse soluzioni: Brescia, Pisa, Modena e Catanzaro sono pronte a formulare un’offerta al club di viale del Fante.

Alberto Aquilani, allenatore dei toscani, avrebbe richiesto espressamente il calciatore romano per rinforzare il proprio attacco (l'alternativa è Luca Moro dello Spezia, in prestito dal Sassuolo).

Gli altri club, però, non mollano la presa. Il Brescia vorrebbe inserire nella trattativa Cistana, giocatore che piace molto a Corini e che era già stato cercato in passato. L’agente del difensore, Davide Lippi, vuole provare a piazzarlo in serie A, dove ci sarebbero alcuni club interessati. Cellino, però, potrebbe “forzare” la destinazione. Modena e Catanzaro avrebbero già contattato l’entourage di Soleri per valutare un’eventuale disponibilità del calciatore al trasferimento.

La sensazione è che, in questo momento, il Pisa sia avanti rispetto a tutte le altre contendenti. Il club di viale del Fante rimane in attesa, lavorando intanto sulle altre operazioni in entrata: Rinaudo sta chiudendo l'operazione Ranocchia e continua a monitorare diversi profili per migliorare la difesa.