Palermo, ecco il primo colpo di gennaio: vicinissimo dalla Juve Filippo Ranocchia

Il Palermo è pronto a piazzare il primo colpo di questa sessione invernale di calciomercato. I rosanero avrebbero trovato un’intesa totale con la Juventus per il centrocampista Filippo Ranocchia, attualmente in prestito all’Empoli.

Classe 2001 (under, non occuperà slot nella lista) nasce a Perugia e proprio nel settore giovanile degli umbri comincia il suo percorso da giocatore, inizialmente da attaccante. Con il passare degli anni arretra la propria posizione sulla mediana e attira l’attenzione di club importanti. La Juve decide nel 2019 di acquistarlo, vedendo in lui grandi qualità: la Vecchia Signora, però, lo lascia in prestito in Umbria.

Alessandro Nesta, allora allenatore del Perugia, lo fa debuttare tra i professionisti il 30 marzo 2019, quando ancora 17enne scende in campo contro il Livorno, al posto di Falzerano.

Arrivato in bianconero nell’estate dello stesso anno, viene aggregato prima alla Primavera, poi alla squadra Under 23. Successivamente va in prestito al Vicenza, totalizzando trenta presenze. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Monza, segnando una rete su punizione contro il Milan. In questi primi mesi di campionato ha vestito la maglia dell’Empoli, trovando però poco spazio.

Rinaudo avrebbe trovato un’intesa col club bianconero per un passaggio a titolo definitivo, l’operazione dovrebbe chiudersi con un esborso di circa 3 milioni di euro da parte del club di viale del Fante. Il dialogo tra il ds rosanero e l'entourage del giovane calciatore è stato piuttosto semplice ed agevole: il ragazzo è seguito da Sandro Stemperini, agente di Matteo Brunori.

Centrocampista duttile e forte fisicamente (186 cm di altezza), potrà dare un contributo importante ai rosanero in questo girone di ritorno. Per Corini, dunque, ecco il primo rinforzo dal calciomercato.